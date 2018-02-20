В Германии процветают знакомства для пожилых и туризм для пенсионеров

Немецкие туристические компании все больше ориентируются на пожилых людей. В прошлом году, по данным издания FVW, туристы в возрасте от 65 до 74 лет совершили 8,6 млн поездок. Пенсионеры считаются в Германии наиболее активными гражданами, не стесненные необходимостью растить детей и ходить на работу. Именно поэтому им уделяется столь пристальное внимание туристических фирм.

Не уступают им и сайты знакомств для пожилых. По словам ученых, социальные контакты имеют огромное значение в жизни старшего поколения.Пожилые люди знакомства заводят чаще, чем учащиеся школ. В этом уверена бывшая иркутянка, а ныне гражданка Германии Валентина К. После войны и в начале пятидесятых годов ее многодетной семье пришлось исколесить всю Сибирь, перебираясь с места на места, чтобы выжить. Отцу Валентины, этническому немцу с типичной «нерусской» фамилией, было трудно устроиться на работу с достойным заработком.

В конце концов, семья осела в Иркутске. Валентина вышла замуж рано, в 18 лет, за человека с очень русской фамилией. В ее поступке не было расчета: как все нормальные советские люди, она не мыслила брак без любви. А любовь была, и казалось, что этого огромного чувства хватит на всю жизнь. Она особенно поверила в свое счастье, когда у нее родилась дочь, умница и красавица. Однако все вышло иначе. Муж, обычный иркутский рабочий, начал пить и «учить» свою жену уму-разуму, используя кулаки. Валентина, недолго думая, собрала вещи и ушла – в никуда, сняв квартиру на свою тощую зарплату младшего научного сотрудника. Дочь она подняла сама. Потом как-то неожиданно подкрался «полтинник», а за ним и пенсия.

В стране как раз начался тот кошмар, который принято называть перестройкой. Сестра и брат Валентины перебрались в Германию и позвали ее с собой. И как в молодости, она решительно шагнула в неизвестность.

В Германии они быстро устроились. Валентина не любит рассказывать о всевозможной помощи, оказанной правительством этой страны, ее нынешней родины, чтобы не обидеть своих любимых подруг и друзей, оставшихся в России. Но о чем она рассказывает с улыбкой и весьма охотно, -- о знакомстве со своим нынешним мужем, Густавом. Как многие люди их поколения, они познакомились на сайте знакомств для пожилых. Густав поразился красоте Валентины, ее остроумию и мягкости, ведь эти качества не столь уж часты для немок. Она понравилась и детям Густава: его сын работает инженером на автозаводе, а дочь вышла замуж за фермера и вместе с ним выращивает свиней (весьма уважаемое традиционное дело в Германии). А дочь Валентины осталась в России вместе со своей семьей. Валентина навещает ее с Густавом каждый год, когда они на пару недель приезжают на Байкал, от которого немцы просто без ума.

Напомним, что при сайте moi-goda.ru также действует служба знакомств для лиц старшего возраста.

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