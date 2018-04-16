В эфире радиостанций появилась новая песня Михаила Гуцериева в исполнении Славы

Известная певица Слава исполнила новую песню «Твой поцелуй», которая уже появилась в эфире популярных радиостанций страны. Композицию создали талантливые авторы: Михаил Гуцериев – один из самых востребованных российских поэтов, и композитор Виктория Кохана, написавшая музыку ко многим эстрадным шлягерам.

Песня «Твой поцелуй» стала четвертой на стихи поэта Михаила Гуцериева в репертуаре певицы. Все предыдущие песни автора, рассказала Слава, гармонично проникли в ее историю, стиль и голос. К композиции невозможно будет остаться равнодушным, считает исполнительница, уверенная в том, что ее поклонники и радиослушатели полюбят песню «Твой поцелуй».

На сегодняшний день певица Слава обладает немалым количеством музыкальных наград и премий, в числе которых «Золотой Граммофон» и «Шансон года». Исполненные ею песни на стихи Михаила Гуцериева, «Спелый мой» и «Однолюб», стали лауреатами музыкального фестиваля «Песня года».

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