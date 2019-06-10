В доме Олега Газманова искали взрывчатку. Какому "террористу" мог помешать певец?

Вечером 9 июня специалисты-взрывотехники были вынуждены проверить дом певца Олега Газманова на наличие взрывных устройств. Поводом стал анонимный факс, в котором было указано шесть адресов, в том числе и частный дом известного исполнителя.

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Сотрудники ФСБ незамедлительно проверили все указанные в письме адреса. Как и следовало ожидать, взрывчатки ни в одном случае обнаружено не было. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника, отправившего факс с информацией о готовящихся взрывах.

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