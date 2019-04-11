ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В борьбе со старостью помогут самообразование и социальная активность!
Егор СТУКОВ   
11 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Спасибо пытливым учёным, что не оставляют нас наедине со старением. На этот раз специалисты из Альбертского университета в Канаде рассказали о новых факторах, которые способны придержать старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей.

В борьбе со старостью помогут самообразование и социальная активность!

Исследование выявило, что старение центральной нервной системы может замедлить ваша собственная образованность и социальная активность. Стремление к постоянным знаниям, пусть даже за персональным компьютером, также помогает в борьбе со старостью. Вдобавок к этому учёные напомнили о пользе изучения второго языка.

Хорошая память у пожилых людей немало связана с их физическим состоянием. Здесь важную роль играют низкая частота сердечных сокращений, отсутствие избыточного или недостаточного веса, а также умение обслужить себя без чужой помощи. Любимая «вторая половинка», считают учёные, также благоприятно воздействует на память людей старше 55 лет. А вот у тех, кто успел перескочить порог в 75 лет, быстрая походка и редкая депрессия стали признаками здорового мозга.

Ухудшение памяти, что логично, учёные обнаружили у пожилых, которые всеми этими характеристиками не обладают. За собой сами не ухаживают, мало занимаются общественными делами, имеют избыточный вес – и так далее.

Любопытное исследование, в котором участвовали молодые и пожилые люди, дало довольно многообещающий результат. Кратковременная память пожилых людей с помощью небольшой электрической стимуляции мозга работала не хуже, чем у молодежи! Пока рано делать серьёзные выводы, но почва для будущих изысканий получилась замечательная.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 