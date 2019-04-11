В борьбе со старостью помогут самообразование и социальная активность!

Спасибо пытливым учёным, что не оставляют нас наедине со старением. На этот раз специалисты из Альбертского университета в Канаде рассказали о новых факторах, которые способны придержать старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Исследование выявило, что старение центральной нервной системы может замедлить ваша собственная образованность и социальная активность. Стремление к постоянным знаниям, пусть даже за персональным компьютером, также помогает в борьбе со старостью. Вдобавок к этому учёные напомнили о пользе изучения второго языка.

Хорошая память у пожилых людей немало связана с их физическим состоянием. Здесь важную роль играют низкая частота сердечных сокращений, отсутствие избыточного или недостаточного веса, а также умение обслужить себя без чужой помощи. Любимая «вторая половинка», считают учёные, также благоприятно воздействует на память людей старше 55 лет. А вот у тех, кто успел перескочить порог в 75 лет, быстрая походка и редкая депрессия стали признаками здорового мозга.

Ухудшение памяти, что логично, учёные обнаружили у пожилых, которые всеми этими характеристиками не обладают. За собой сами не ухаживают, мало занимаются общественными делами, имеют избыточный вес – и так далее.

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В целом советы по улучшению работы нервной системы получились довольно простыми, хотя таких вот рекомендаций даже на нашем сайте можно найти очень много. Не обязательно пользоваться прямо всеми советами, но кое-что взять на заметку точно не помешает!

Но учёные, как известно, сами с усами, так что советами они нередко лишь разбавляют собственные научные изобретения и достижения. Недавно специалисты выяснили, что возрастные изменения памяти можно замедлить и даже исправить при помощи безвредной формы электрической стимуляции мозга.

Любопытное исследование, в котором участвовали молодые и пожилые люди, дало довольно многообещающий результат. Кратковременная память пожилых людей с помощью небольшой электрической стимуляции мозга работала не хуже, чем у молодежи! Пока рано делать серьёзные выводы, но почва для будущих изысканий получилась замечательная.

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