В 2017 году россиянам выплатят пенсий на 6,9 трлн рублей

Ещё 1,2 трлн рублей составят социальные выплаты по линии ПФР. Соответствующие расходы предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год.

На выплату страховых и социальных пенсий в 2017 году в России потратят более 8 трлн рублей

Выплата пенсий в 2017 году

Пенсионное обеспечение россиян в 2017 году по линии Пенсионного фонда обойдётся федеральному бюджету в 6,9 трлн рублей. Это на 327,3 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

На 262,3 млрд рублей увеличиваются расходы ПФР и на социальные выплаты – в 2017 году Пенсионный фонд направит на эти цели 1,2 трлн рублей.

Пресс-центр ПФР информирует, что в новом году запланирован рост пенсий в соответствии с пенсионным законодательством, которое предусматривает:

индексацию пенсий неработающим пенсионерам исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год;

индексацию пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Сайт для пенсионеров «Мои года» уже сообщал, на сколько проиндексируют страховые и социальные пенсии в 2017 году. В результате этой индексации средний размер страховой пенсии превысит 13 тысяч рублей, а социальная пенсия вырастит до 8854 рублей.

Кроме того, в январе 2017 года пенсионеры получат единовременную выплату 5000 рублей. Эти деньги полагаются всем пенсионерам – гражданским, военным и приравненным к военным пенсионерам. Выплату не получат только российские пенсионеры, постоянно проживающие за рубежом.

Единовременная денежная выплата будет выдаваться на основании уже имеющихся в ПФР сведений, поэтому специально обращаться за ней в Пенсионный фонд не нужно. О том, в какие сроки будет выдаваться единовременная выплата 5 тысяч рублей, можно узнать здесь.

Бюджет Пенсионного фонда РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был утверждён Госдумой 9 декабря, одобрен Советом Федерации 14 декабря и подписан президентом 20 декабря 2016 года.

Бюджет ПФР утверждён на трёхлетний период. Доходы Пенсионного фонда на 2017 год спрогнозированы в сумме 8363,5 миллиарда рублей, а расходы – 8583,9 миллиарда рублей. Доходы в 2018 и 2019 годах спрогнозированы в сумме 8530,5 миллиарда рублей и 8919,9 миллиарда рублей соответственно. Расходы в указанные периоды планируются в объёмах 8727,2 миллиарда рублей и 9087,7 миллиарда рублей соответственно.

Бюджет Фонда на 2017 год сформирован с дефицитом в сумме 220,4 миллиарда рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в 2018 году – 196,7 миллиарда рублей и в 2019 году – 167,9 миллиарда рублей.

Подробнее о пенсионном обеспечении россиян читайте на сайте «Мои года» (moi-goda.ru) в разделе пенсионные новости.

«Мои года»

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