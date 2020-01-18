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Уже и в больницу не лечь! По интернету поползли слухи о смертельной болезни Михаила Жванецкого
Ульяна АНТОНОВА   
18 Января 2020 г.
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Ряд СМИ сегодня сообщили о госпитализации и серьезной болезни 85-летнего сатирика Михаила Жванецкого. В частности, речь шла о раке предстательной железы - довольно агрессивном онкологическом заболевании, которое не всегда можно вылечить.

Уже и в больницу не лечь! По интернету поползли слухи о смертельной болезни Михаила Жванецкого


Однако литературный секретарь Жванецкого Олег Сташкевич опроверг все слухи о тяжелой болезни артиста. По его словам, Михаил Михайлович проходит обследование и лечение в одной из московских клиник, а на выходных возвращается домой.

- Речь о серьезном заболевании не идет, — заявил агентству «Москва» Сташкевич.

То же самое заявила журналистам и супруга Жванецкого, подчеркнув, что её муж лёг в больницу на плановое обследование и лечение. Да и сам сатирик подтвердил, что с ним всё в порядке.

- Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане, — заявил он.

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