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Ужасные преступления пенсионеров: когда стоит взять верх над своими эмоциями
Егор СТУКОВ   
17 Мая 2018 г.
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можно найти страшные новости о жестоких убийствах, совершенных людьми пожилого возраста
Порой в лентах новостных агентств можно найти страшные новости о жестоких убийствах, совершенных людьми пожилого возраста. Зачем они идут на такой бесчеловечный поступок? Что побуждает их лишить невиновного человека самого дорогого – жизни? Жгучая обида, чрезмерная жадность или неподконтрольная ярость иногда заставляют людей забыть обо всех моральных принципах и приводят к ужасным последствиям. К сожалению, не все могут подчинить себе эти чувства, и даже старики порой попадают в ловушку эмоций, которые заставляют их совершить непоправимое деяние. Ниже приведены реальные примеры историй, которые трагично закончились для их участников.

Ужасные преступления пенсионеров: когда стоит взять верх над своими эмоциями

Жадность стала главной причиной неоправданно циничного поступка пожилых женщин из Ростовской области. Пенсионерки из Таганрога 9 марта прошлого года решили пойти на жестокое преступление. Они предложили помощь по хозяйству 78-летней женщине, под этим предлогом проникли в её дом и забили хозяйку железным чайником, после чего задушили жертву. На такое ужасное преступление пенсионерки пошли ради 3 тысяч рублей и личных вещей погибшей. Теперь им придётся провести по 12 лет в колонии общего режима.

Пенсионера из Кстова на подобное преступление сподвигла жажда мести. Пожилой мужчина решил отомстить обидчику своего друга, прихватил с собой обрез охотничьего ружья и подъехал к дому предполагаемой жертвы. Как только потерпевший вышел на улицу, старик выстрелил ему дробью в живот. Решив, что возмездие наконец свершилось, пенсионер уехал на своей машине. Однако обидчик не только выжил, но и смог вызвать себе скорую помощь. А всё благодаря простой удаче: немалая часть дроби застряла в поясном ремне. Теперь 68-летнему мстителю придётся провести долгие 9 лет за решёткой.

В Ивановской области неконтролируемая злость стала причиной жестокого убийства. Всё случилось в декабре 2017 года в деревне Назарково Лухского района, где проживал погибший. Двое приятелей-пенсионеров решили приятно провести время за бутылкой спиртного, но в один момент между ними вспыхнула серьёзная ссора. Спустя некоторое время ссора переросла в драку, а драка – в поножовщину. Хозяин квартиры направил нож в сторону разбушевавшегося гостя, но тот с лёгкостью перехватил холодное оружие и повалил соперника на пол. В порыве ярости пенсионер нанёс своему другу не менее 15 ударов ножом. Осознание произошедшего к убийце пришло позже, после чего он незамедлительно побежал сдаваться в полицию. Дело, конечно же, дошло до суда, где подсудимый пытался объяснить свои действия необходимой обороной, но у стороны обвинения было иное мнение, ведь на убийце даже следа от повреждений не было, в отличие от многочисленных ранений жертвы. В итоге суд согласился с обвинительной стороной, а у пенсионера теперь есть целых 10 лет в колонии строгого режима, чтобы обдумать свой ужасный поступок.

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