Ужасные преступления пенсионеров: когда стоит взять верх над своими эмоциями



Порой в лентах новостных агентств можно найти страшные новости о жестоких убийствах, совершенных людьми пожилого возраста. Зачем они идут на такой бесчеловечный поступок? Что побуждает их лишить невиновного человека самого дорогого – жизни? Жгучая обида, чрезмерная жадность или неподконтрольная ярость иногда заставляют людей забыть обо всех моральных принципах и приводят к ужасным последствиям. К сожалению, не все могут подчинить себе эти чувства, и даже старики порой попадают в ловушку эмоций, которые заставляют их совершить непоправимое деяние. Ниже приведены реальные примеры историй, которые трагично закончились для их участников.

Жадность стала главной причиной неоправданно циничного поступка пожилых женщин из Ростовской области. Пенсионерки из Таганрога 9 марта прошлого года решили пойти на жестокое преступление. Они предложили помощь по хозяйству 78-летней женщине, под этим предлогом проникли в её дом и забили хозяйку железным чайником, после чего задушили жертву. На такое ужасное преступление пенсионерки пошли ради 3 тысяч рублей и личных вещей погибшей. Теперь им придётся провести по 12 лет в колонии общего режима.

Пенсионера из Кстова на подобное преступление сподвигла жажда мести. Пожилой мужчина решил отомстить обидчику своего друга, прихватил с собой обрез охотничьего ружья и подъехал к дому предполагаемой жертвы. Как только потерпевший вышел на улицу, старик выстрелил ему дробью в живот. Решив, что возмездие наконец свершилось, пенсионер уехал на своей машине. Однако обидчик не только выжил, но и смог вызвать себе скорую помощь. А всё благодаря простой удаче: немалая часть дроби застряла в поясном ремне. Теперь 68-летнему мстителю придётся провести долгие 9 лет за решёткой.

В Ивановской области неконтролируемая злость стала причиной жестокого убийства. Всё случилось в декабре 2017 года в деревне Назарково Лухского района, где проживал погибший. Двое приятелей-пенсионеров решили приятно провести время за бутылкой спиртного, но в один момент между ними вспыхнула серьёзная ссора. Спустя некоторое время ссора переросла в драку, а драка – в поножовщину. Хозяин квартиры направил нож в сторону разбушевавшегося гостя, но тот с лёгкостью перехватил холодное оружие и повалил соперника на пол. В порыве ярости пенсионер нанёс своему другу не менее 15 ударов ножом. Осознание произошедшего к убийце пришло позже, после чего он незамедлительно побежал сдаваться в полицию. Дело, конечно же, дошло до суда, где подсудимый пытался объяснить свои действия необходимой обороной, но у стороны обвинения было иное мнение, ведь на убийце даже следа от повреждений не было, в отличие от многочисленных ранений жертвы. В итоге суд согласился с обвинительной стороной, а у пенсионера теперь есть целых 10 лет в колонии строгого режима, чтобы обдумать свой ужасный поступок.

Полезно:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ