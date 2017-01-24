Увеличением финансовых затрат обернется затягивание визита к стоматологу

В московской сети стоматологических клиник «ЗУУБ РФ» напомнили пациентам, что уход за зубами требует внимания и регулярности. Специалисты солидарны с теми клиентами, которые не менее одного раза в полгода приходят на профилактический осмотр к стоматологам, вовремя устраняя возникшие заболевания на ранних стадиях, что значительно экономит и их средства.

Между тем есть категории людей, которые откладывают лечение до последнего, из-за чего болезни зубов развиваются, переходя в более сложные стадии, требующие дорогостоящего лечения или даже протезирования. Кто-то из клиентов действует так из-за страха боли, но стоматологи убеждают их: современные стоматологии имеют отличное оборудование и средства анестезии, которые обеспечат безболезненное лечение.

Часть пациентов пытаются копить на лечение зубов, также усугубляя проблему: болезнь прогрессирует, что больно ударяет не только по здоровью, но и кошельку. Стоматологи «ЗУУБ РФ» предлагают клиентам воспользоваться беспроцентной рассрочкой оплаты услуг на срок до 12 месяцев, либо взять кредит сроком до 2-х лет. Это позволит быстрее получить качественную помощь с меньшими затратами.

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