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Успенская побрила налысо родную дочь
Анастасия Шилова   
04 Октября 2018 г.
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Не так давно дочь Любови Успенской упала с велосипеда и серьезно травмировалась. Из-за этого ей пришлось сделать не одну операцию для восстановления. Несчастье произошло в Коста Рике. При падении девушка сломала челюсть с обеих сторон и ей пришлось удалить 5 зубов. 29-летняя Татьяна занимается искусством и проживает в Америке. Это совместный ребёнок Успенской со своим нынешним мужем Александром Плаксиным.

Успенская побрила налысо родную дочь

Как известно, подобные события меняют мировоззрение человека. Так и случилось с Татьяной и ее мамой, которая всячески поддерживала дочь, помогая ей во всём. Пережив довольно-таки сложные операции по восстановлению они многое переоценили в своей жизни. Молодая девушка решилась на отчаянный шаг, кардинально изменив свою внешность. Успенская выложила в своем Инстаграм небольшое видео перед дочкиной стрижкой, а также фото где она обнимает Татьяну уже полностью без волос. Этот ролик шокировал поклонников певицы. И хотя понятно, что таким образом семья сбросила свое психологическое напряжение, и все же многие не оценили их поступок. Можно было сменить образ другим способом, не сбривая роскошные локоны. Комментарии под видео также появились самые разные, от восторга от смелого решения и пожелания начать новую радостную жизнь, до критики и шока от увиденного. В любом случая и те, и другие желали Татьяне скорейшего выздоровления и впредь быть более внимательной.

Главное, что сами девушки получили разрядку и готовы дальше восстанавливаться. Возможно, после переоценки истиной красоты это был один из самых лучших способов отвлечься. К тому же, зубы – это не самое главное в жизни, и с сегодняшним уровнем медицины Татьяна быстро сможет их нарастить. В первую очередь нужно, чтобы кости срослись, а остальное уже ерунда. Не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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