Ушла из жизни вдова Валерия Золотухина

6 апреля на 71-м году жизни скончалась вторая жена актера Валерия Золотухина Тамара. Известно, что она долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но увы, рак оказался сильнее.

Тамара и Валерий поженились в 1975 году, у них родился сын Сергей. Золотухины прожили вместе 40 лет, и даже когда расстались, то сохранили дружеские отношения и даже не расторгли официальный брак. Большим ударом для супругов стала смерть сына, который покончил с собой в 2007 году. Да и многочисленные интрижки знаменитого мужа не могли не сказаться на здоровье Тамары Золотухиной. И все же она любила своего супруга и умела прощать.



- Ушла на небеса к любимому вдова и жена Валерия Сергеевича Золотухина - гордая и прекрасная Тамара Владимировна, - написала у себя на странице в интернете Татьяна Козицина, экс-директор Молодежного театра Алтая.



О месте и дате похорон Тамары Золотухиной пока не сообщалось.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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