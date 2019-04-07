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Ушла из жизни вдова Валерия Золотухина
Ульяна АНТОНОВА   
07 Апреля 2019 г.
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6 апреля на 71-м году жизни скончалась вторая жена актера Валерия Золотухина Тамара. Известно, что она долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но увы, рак оказался сильнее.

Ушла из жизни вдова Валерия Золотухина

Тамара и Валерий поженились в 1975 году, у них родился сын Сергей. Золотухины прожили вместе 40 лет, и даже когда расстались, то сохранили дружеские отношения и даже не расторгли официальный брак. Большим ударом для супругов стала смерть сына, который покончил с собой в 2007 году. Да и многочисленные интрижки знаменитого мужа не могли не сказаться на здоровье Тамары Золотухиной. И все же она любила своего супруга и умела прощать.

- Ушла на небеса к любимому вдова и жена Валерия Сергеевича Золотухина - гордая и прекрасная Тамара Владимировна, - написала у себя на странице в интернете Татьяна Козицина, экс-директор Молодежного театра Алтая.

О месте и дате похорон Тамары Золотухиной пока не сообщалось.

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