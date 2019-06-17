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Юрий Соломин предчувствовал смерть жены
Анастасия ШИЛОВА   
17 Июня 2019 г.
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Актёр Юрий Соломин познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы. Тогда они просто сидели за одной партой и дружили. Через какое-то время студенты поняли, что испытывают друг к другу сильные романтические чувства и начали встречаться. С тех пор они больше не расставались, прожив вместе 62 года.

Юрий Соломин предчувствовал смерть жены



В прошлом месяце стало известно о смерти Ольги Николаевны. Печальную новость сообщило руководство Щепкинского училища, где она работала преподавателем. Родные не хотели распространяться о своём горе, поэтому о смерти Ольги Соломиной узнали только через несколько дней.

Ольге Николаевне было 88 лет. Она часто болела, но скрывала это от посторонних. Соседи и знакомые практически ничего не знали о жизни семьи. Сам Юрий Мефодьевич незадолго до этого давал интервью, где упоминал близкого человека, здоровье которого вызывает у него опасения. Тогда он пожаловался, что не хочет сидеть дома один из-за сложных семейных обстоятельств и старается прогуливаться на свежем воздухе. Он не называл имя человека, за которого тогда переживал, но после стало ясно, что это его любимая супруга. Соломин упоминал, что у актёров очень хорошо развита интуиция, и его одолевают плохие предчувствия, но он ничего не может с этим поделать. К сожалению опасения оказались верными.

Сейчас Юрия Мефодьевича поддерживают близкие люди — дочь и внучка. Конечно же, нелегко терять близкого человека, с которым прожил всю жизнь. Супруги успели отпраздновать бриллиантовую свадьбу, и теперь актёру трудно принять своё одиночество.

Соломин также скучает и по своему ушедшему из жизни младшему брату Виталию. Год назад на гастролях в Чите актёр даже посетил родильный дом, где тот родился. Юрий Мефодьевич всё ещё вспоминает брата и даже разговаривает с ним... Надеемся, что поддержка родных людей поможет ему в это нелёгкое время.

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