Юрий Беляев признался, почему был плохим отцом

Недавно известный артист Юрий Беляев поведал о своей личной жизни и работе. С детства он знал, что будет сниматься в кино, а после школы сразу поступил в Щукинское училище, несмотря на то, что родители были против. При этом его личная жизнь долго не могла наладиться и общение с жёнами и детьми не складывались из-за недостатка времени.

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Впервые Юрий Беляев женился в 24 года, вскоре у супругов родились двое детей. Юрий Викторович признался, что был плохим отцом, именно из-за того, что он артист, и не мог проводить с семьёй достаточно времени. И через 11 лет этот брак распался.



Через некоторое время Беляев снова решил связать себя узами брака, и в этой семье вскоре родился сын. Как ни старался актёр сделать выводы из прошлых отношений, во втором браке были те же самые проблемы и частые ссоры. Ситуацию усложнил творческий кризис - самые интересные и оплачиваемые роли Юрию Викторовичу практически не давали. Из-за постоянных стрессов актёр даже заболел. Тогда он понял, что "когда возникает чувство внутреннего гниения, нужно срочно менять свою жизнь", и всё же не смог вовремя принять меры.

Второй развод Беляев переживал более болезненно, чем первый. При этом актёр осознавал, что сын не виноват разводе родителей, и старался всё свободное время проводить с ним.



Вскоре Беляеву снова стали предлагать хорошие роли в кино и сериалах. Постепенно жизнь наладилась. Когда Юрий Викторович уже отчаялся найти свою половинку, он встретил Татьяну Абрамову. Это была любовь практически с первого взгляда. Именно новая избранница способствовала воссоединению актёра со старшими детьми. 30-летняя разница в возрасте не помешала паре обвенчаться и жить счастливо. 71-летний актёр благодарен судьбе за встречу с третьей супругой и чувствует, что именно она - его настоящая половинка.

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