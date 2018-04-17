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Управляющий партнер «Амулекс» Егор Коваленко проанализировал регулирование рынка криптовалют и криптобизнеса в РФ
|Ксения ДАВЫДОВА
|17 Апреля 2018 г.
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Управляющий партнер НЮС «Амулекс» Егор Коваленко поделился комментарием к планируемому вводу регулирования криптовалютного рынка и криптобизнеса в России. Комментарий эксперта был продиктован событием за 21 января, когда Минфин и Центробанк РФ совместно внесли на рассмотрение в Госдуму РФ проект ФЗ «О цифровых финансовых активах». Законопроект должен стать стартовой площадкой для регулирования новых инструментов финансового рынка в России. Этот проект в первой редакции был отправлен на доработку (Минфин направлял его на рассмотрение 25 декабря 2017-го года).
По словам Егора Владимировича, актуальная редакция проекта не может похвастаться точной формулировкой предмета регулирования и определением сферы действия предлагаемого законопроекта. На регулировании динамически меняющегося рынка это скажется негативно. К тому же, формулировки ряда предлагаемых авторами документа понятий для регулирования рынка вызывают скепсис. Так, остается непонятным, является ли имуществом криптовалюта. Четко указано, что цифровой финансовый актив и токен — имущество в электронной форме. Но соответствующие поправки к ст.128 ГК РФ отсутствуют. В результате возникает вопрос в связи с оборотом такого имущества, ведь в обозначении цифрового финансового актива отмечается, что: «Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ». Получается, что оборот криптовалют в нашей стране автоматическим образом ограничивается.
Также Егор Коваленко критически оценил планируемую технологию по работе с цифровыми кошельками. Ее условиями к обороту цифровых финансовых активов, по сути, допускаются только прошедшие процедуру идентификации и привязки кошелька к конкретному человеку владельцы цифровых кошельков, что противоречит основной идее криптовалюты. По мнению Управляющего партнера НЮС «Амулекс», не стоит исключать возврата актуального законопроекта на доработку.
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