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Юлия Высоцкая рассказала об успехах сына Петра
Анастасия ШИЛОВА   
22 Августа 2019 г.
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В семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой очень редко выставляют напоказ свою личную жизнь, особенно когда речь идёт о детях. Особенно это правило соблюдается после аварии, в которой пострадала дочь Маша. Но иногда супруги чуть-чуть приоткрывают завесу тайны своей семейной жизни.

Юлия Высоцкая рассказала об успехах сына Петра


Кроме Маши, у пары есть ещё один общий ребёнок - сын Пётр. Он сейчас готовится к выпускным экзаменам и поступлению в ВУЗ. По словам родителей, Петя хочет поступить в архитектурный университет, чему Высоцкая и Кончаловский очень рады. Несмотря на то, что Кончаловскому-младшему пришлось сменить несколько школ, с успеваемостью у него всегда было всё в порядке.

Недавно в интервью Высоцкая рассказала, что Пётр очень похож на своего отца, они очень дружны и стараются проводить вместе как можно больше времени. А ведь всего год назад среди поклонников и журналистов было очень много слухов о расставании звёздной пары после двадцати лет совместной жизни. Однако вопреки всем сплетням, пара наоборот решила обвенчаться. На церемонии присутствовали только очень близкие люди. Обряд провёл митрополит Псковский и Порховский Тихон. Всё происходило в Троицком соборе, который считается центральным в Пскове и виден со всех улиц города, а сам митрополит Тихон вдобавок ко всему является духовником Владимира Путина.

Сам Кончаловский в одном из интервью рассказал, что несмотря на разницу в возрасте и многие годы брака, они с женой прекрасно ладят между собой, а он считает её своей музой. Возможно именно такое отношение помогает супругам не просто оставаться вместе, но и легче переносить все трудности жизни.

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