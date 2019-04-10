Юлия Высоцкая похудела до неузнаваемости

45-летняя Юлия Высоцкая выложила в своем Инстаграме фото с репетиции спектакля в итальянском Неаполе. В белом пальто и коротком красном платье с цветами актриса выглядит на снимке совсем юной девушкой.





В комментариях поклонники не скупились на комплименты, но многие все же обратили внимание на чрезмерную худобу Юлии. "Юля, вы вообще кушаете?", - поинтересовались обеспокоенные фанаты актрисы.

Интересно, что через некоторое время все комментарии с критикой из блога звезды исчезли, остались лишь восторженные отзывы о ее фигуре и творческой деятельности. Но многие издания успели сохранить недоумевающие вопросы поклонников, на которые Высоцкая пока решила не отвечать.

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