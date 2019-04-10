ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Юлия Высоцкая похудела до неузнаваемости
Ульяна АНТОНОВА   
10 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

45-летняя Юлия Высоцкая выложила в своем Инстаграме фото с репетиции спектакля в итальянском Неаполе. В белом пальто и коротком красном платье с цветами актриса выглядит на снимке совсем юной девушкой.

Юлия Высоцкая похудела до неузнаваемости

В комментариях поклонники не скупились на комплименты, но многие все же обратили внимание на чрезмерную худобу Юлии. "Юля, вы вообще кушаете?", - поинтересовались обеспокоенные фанаты актрисы.



Интересно, что через некоторое время все комментарии с критикой из блога звезды исчезли, остались лишь восторженные отзывы о ее фигуре и творческой деятельности. Но многие издания успели сохранить недоумевающие вопросы поклонников, на которые Высоцкая пока решила не отвечать.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 