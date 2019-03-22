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Учёные предупреждают: слишком горячий чай и кофе опасны для здоровья!
Егор Стуков   
22 Марта 2019 г.
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Дайте чаю остыть перед его употреблением: такой совет дали всем нам американские учёные. Недавно они провели исследование, в ходе которого выяснили, что чересчур горячий чай или кофе могут вдвое увеличить риск развития рака пищевода.

Учёные с 2004 по 2017 годы следили за здоровьем 50 тысяч человек. Многие из них пили чай и кофе, которые по-своему сказались на развитии злокачественных опухолей пищевода. Всего подобных случаев было выявлено 317, причём страдали от опасного недуга чаще всего мужчины в возрасте от 60 до 70 лет. Симптомов у заболевания немало: это и тошнота после еды, и потеря аппетита, и непрерывное расстройство желудка – перечислять можно долго. (Кстати, подборка статей про болезни желудочно-кишечного тракта - по ссылке)

В результате исследования научные специалисты выявили, что любители самого горячего чая или кофе под 90 градусов Цельсия заполучали опасный рак на 90% чаще других испытуемых. Этот же показатель был в 2,4 раза меньше у людей, которые пили напитки при температуре в 75 градусов Цельсия. Вывод из всего этого очень простой: пусть ваш любимый напиток сначала остынет, а уже потом можно пить его без лишних опасений.

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