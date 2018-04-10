Участники пивного рынка посетят новосибирский форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»

Игроки российского рынка пива проявляют тревогу в связи с ужесточением требований и норм в отношении производства и оборота янтарного напитка. В Новосибирске 11-го апреля состоится седьмой по счету форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива», на котором будет затронута отраслевая проблематика.

Генеральный партнер мероприятия - ведущая пивоваренная компания РФ «Балтика», а сам форум пройдет в рамках деловой программы выставки FoodService Siberia / Beer Expo.

По сути, этот форум является единственной дискуссионной площадкой такого рода в СФО и ДФО. Участники пивного рынка РФ воспользуются представившейся им возможностью, чтобы пообщаться с представителями государственной власти и отраслевыми экспертами. Тем для общения накопилось достаточно, но большая часть повестки форума будет отведена вопросам предотвращения предлагаемых ограничений в отношении производства и оборота янтарного напитка. Участники форума также затронут вопрос объединения игроков рынка пива для его защиты.

Ключевая задача форума сводится к проработке стратегии для предотвращения новых нелогичных ограничений для цивилизованного пивного бизнеса в РФ. Позиция регулятора по назревшим вопросам будет представлена представителями Межрегионального управления РАР по СФО.

Справка

Регистрация на форум осуществляется по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по телефону: +7 (962)826-80-00, или на сайте выставки FoodService Siberia / Beer Expo - 2018: http://www.foodservice-siberia.ru/ru-RU/ .

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