У Василия Ланового случился приступ во время спектакля

Спектакль "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова накануне прервали из-за плохого самочувствия Василия Ланового.

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Сообщается, что у 85-летнего актера подскочило давление. Коллеги вызвали Лановому скорую помощь, врачи осмотрели артиста, но от госпитализации он предпочёл отказаться.



Из-за инцидента вторую часть спектакля пришлось отменить, однако большинство зрителей отнеслись к ситуации с пониманием, пожелав любимому актёру крепкого здоровья.



Чуть позже Василий Лановой сам прокомментировал своё состояние: "Чувствую себя уже поприличнее. Это давление виновато".

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