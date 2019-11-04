ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

У Василия Ланового случился приступ во время спектакля
Ульяна АНТОНОВА   
04 Ноября 2019 г.
Изменить размер шрифта

Спектакль "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова накануне прервали из-за плохого самочувствия Василия Ланового.

У Василия Ланового случился приступ во время спектакля


Сообщается, что у 85-летнего актера подскочило давление. Коллеги вызвали Лановому скорую помощь, врачи осмотрели артиста, но от госпитализации он предпочёл отказаться.

Из-за инцидента вторую часть спектакля пришлось отменить, однако большинство зрителей отнеслись к ситуации с пониманием, пожелав любимому актёру крепкого здоровья.

Чуть позже Василий Лановой сам прокомментировал своё состояние: "Чувствую себя уже поприличнее. Это давление виновато".

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 