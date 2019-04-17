У Татьяны Булановой начались проблемы с памятью

На днях Татьяна Буланова стала участницей программы “Жить здорово”, где рассказала о своих проблемах с памятью. Оказалось, что певица боится забыть слова песен на сцене, и такие случаи действительно были.





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Татьяна Буланова на концертах забывала тексты своих хитов, которые пела больше сотни раз, а "перед глазами в этот момент был словно белый лист". По её мнению, это самое страшное, что может произойти с певицей.



Елена Малышева предоставила Татьяне возможность пройти специальный тест. На экране показали чёрно-белый треугольник, внутри которого был круг. Через 5 секунд Буланова должна была перечислить все ассоциированные с ним картинки, пришедшие на ум. Когда перечисляется около пяти ассоциаций, это означает, что с памятью всё в порядке. А вот если меньше двух, то нужно срочно что-то предпринимать.



Малышева успокоила певицу заявив, что не обязательно с ней происходит что-то серьезное. Чаще всего такое состояние наблюдается из-за нехватки витамина В12, а также недостаточно сбалансированного питания. К тому же 50-летняя Татьяна Буланова выглядит слишком исхудавшей, и не исключено, что ей действительно лучше пересмотреть свой рацион.



Также трудности с памятью могут быть связаны и с психикой. Ведь в интернете давно ходят слухи о проблемах певицы в личной жизни. Говорили, что звезда судится с мужем, требуя алименты на их совместного ребёнка. Однако Буланова опровергла эту информацию. По её словам, "это кто-то просто хочет пропиариться за её счёт". Она и Владислав Радимов, хоть и развелись в 2016 году, но прекрасно ладят и не собираются выяснять отношения.

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