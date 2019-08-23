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У Софии Ротару появился молодой поклонник?
Анастасия ШИЛОВА   
23 Августа 2019 г.
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И снова на просторах интернета появились новости о личной жизни певицы Софии Ротару. На этот раз поводом для обсуждений стал молодой поклонник, которому якобы благоволит сама артистка.

У Софии Ротару появился молодой поклонник?


По слухам, это бывший солист группы "Турбомода" Александр Попов. На своих страницах в соцсетях Александр разместил немало фотографий певицы с комментариями, которые в основном носят восхваляющий характер. По его признанию, разница в 33 года его нисколько не смущает и не может быть преградой для настоящих чувств. Да плюс ко всему, ему всегда нравились женщины постарше, говорит мужчина.

- София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что у неё невероятная харизма и энергетика, заявил Попов.

Друзья певицы часто замечают Александра за кулисами, куда нельзя попасть постороннему человеку. Но есть ли действительно какие-то отношения между звездой и её ярым поклонником? Или может быть Александр выдаёт желаемое за действительное? Как всё обстоит на самом деле - покажет только время.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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