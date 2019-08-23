У Софии Ротару появился молодой поклонник?

И снова на просторах интернета появились новости о личной жизни певицы Софии Ротару. На этот раз поводом для обсуждений стал молодой поклонник, которому якобы благоволит сама артистка.

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По слухам, это бывший солист группы "Турбомода" Александр Попов. На своих страницах в соцсетях Александр разместил немало фотографий певицы с комментариями, которые в основном носят восхваляющий характер. По его признанию, разница в 33 года его нисколько не смущает и не может быть преградой для настоящих чувств. Да плюс ко всему, ему всегда нравились женщины постарше, говорит мужчина.



- София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что у неё невероятная харизма и энергетика, заявил Попов.



Друзья певицы часто замечают Александра за кулисами, куда нельзя попасть постороннему человеку. Но есть ли действительно какие-то отношения между звездой и её ярым поклонником? Или может быть Александр выдаёт желаемое за действительное? Как всё обстоит на самом деле - покажет только время.

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