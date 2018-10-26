У пилотов есть свои секреты от пассажиров

Пилоты рассказали о фактах, которые они обычно очень тщательно скрывают от своих пассажиров, рассказали в Daily Mail.

К примеру, они поведали о том, что ни за что не расскажут своим пассажирам о сложностях с поиском аэропорта из-за большого количества огней на земле.

Один из пилотов скрывает от людей на борту часть правды о турбулентности. Конечно, он просит всех оставаться на своих местах и пристёгивать ремни. Только вот его пассажиры так и не узнают о том, для чего это требуется: по правде говоря, турбулентность может запросто прижать человека к потолку самолёта.

Также многие пилоты объяснили, почему они не станут рассказывать о террористе, который смог проникнуть в кабину с угрозами: такая информация может вызвать серьёзную панику на борту, которая точно закончится катастрофой.

Некоторые пилоты, помимо всего прочего, скрывают возраст самолёта и особенности бортовой уборки.

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