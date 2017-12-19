У пенсионных накоплений есть наследники

Пенсия, как регулярный денежный доход, по наследству не передаётся, но у пенсионных накоплений гражданина в случае его смерти есть правопреемники. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, кто наследует эти выплаты.
Пенсионные накопления
Порядок выплат пенсионных накоплений зависит от ситуации. Фото pixabay.com
Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть не только родственники, но и другие люди, указанные правопреемниками в заявлении умершего гражданина, сообщает Пенсионный фонд России.
Кто имеет право на пенсионные накопления?
1. Лица, указанные в заявлении гражданина в качестве правопреемников его пенсионных накоплений. Такое заявление, естественно, составляется заранее и передаётся в Пенсионный фонд (либо в Негосударственный пенсионный фонд, где гражданин получает пенсию).
2. Если заявление отсутствует, тогда правопреемниками являются родственники первой очереди – дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Выплаты между ними производятся в равных долях. Если нет никого из первой очереди, тогда право на пенсионные накопления переходит родственникам второй очереди – братьям, сёстрам, дедушкам и внукам.
В каких случаях правопреемникам выплачиваются пенсионные накопления?
В случае, если смерть гражданина наступила:
ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.
Как правопреемникам получить пенсионные накопления?
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Обратиться в ПФР или НПФ в срок не позднее шести месяцев со дня смерти гражданина – если этот срок пропущен, то его придётся восстанавливать в судебном порядке.
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Представить документы, подтверждающие родственные отношения.
Выплата правопреемникам пенсионных накоплений осуществляется на следующий месяц после принятия Пенсионным фондом решения о выплате. При этом данное решение принимается в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина.
Получить пенсионные накопления можно через почтовое отделение связи или банковский счет.
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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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