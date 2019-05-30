«У нас было много счастливых дней…»: Газманов раскрыл секреты личной жизни

Любимец многих россиян, певец и композитор Олег Газманов всё также радует нас своими бесконечными выступлениями. Популярность на сцене у артиста сочетается с успехами в личной жизни, где любовь постоянно окружает близких музыканта. Кто-то пытался распустить слухи о готовящемся разводе, но домыслы так и остались лишь домыслами. Об этом Газманов поведал в эфире программы «Секрет на миллион».

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Сейчас Олегу Газманову 67 лет! По нему и не скажешь, да и сам артист о своём возрасте особо не вспоминает. Однако после стольких лет сценических трудов проблемы со здоровьем не скроешь. В 2011 году артист мог даже лишиться возможности выступать, ведь у него обнаружили опухоль на голосовых связках. Но он решился на операцию в Берлине, после которой десять дней пришлось хранить строгое молчание. В награду за терпение Газманов получил здоровые связки и продолжил свои выступления.



Артист признаётся, что он сейчас он ведёт здоровый образ жизни. Не только для себя, но и для своих близких, о которых Газманов заботится всеми силами. К сожалению, не всегда ему удаётся быть рядом с теми, кто хочет этого больше всего.



Певец всё ещё винит в себя в том, что не смог быть рядом с мамой в последние дни её жизни. Мать Газманова была парализована и жила в Калининграде, но никуда уезжать не хотела. Олег обеспечил её всем и следил, чтобы пожилой женщине постоянно кто-то помогал.



Родители Газманова расстались, когда тот ещё учился в начальной школе. Отец сына никак не воспитывал, так что долгое время в их отношениях царил разлад. Но в более старшем возрасте Олег всё-таки подружился со своим отцом, несмотря на старые неурядицы.



Уже почти 30 лет Газманов проживает в Москве со своей женой, детьми и тёщей. К слову, из родственников у него есть ещё сестра и брат по отцу. В студии программы «Секрет на миллион» Газманов впервые за 19 лет встретил свою младшую сестру Елену и племянницу Алину.



Как оказалось, большую часть времени отец Олега проводил со своей второй семьёй - воспитывал Елену, учил её петь, фотографировать и играть в шахматы. Умер он в возрасте 59 лет, и Олег совсем не держит зла на своего родственника.



А вот к брату и сестре по отцовской линии Газманов относится очень даже тепло. Два раза младший брат Михаил просил у него в долг денег на покупку квартиры. Олег родственнику не отказал, и тот вернул все деньги до последнего рубля.



Своего старшего сына Родиона, который также выбрал путь музыканта, Газманов очень любит, хотя и не балует. В своей карьере Родион не просит помощи у отца, а сам старается показать всё, на что он способен.



Несмотря на прекрасные семейные отношения, Газманов расстался с матерью Родиона, когда тому было всего 14 лет. Артист честно признался, что во всём виновата его новая влюбленность. Впрочем, после расставания он всё равно поддерживал бывшую жену и сына, в том числе и в финансовом плане. «Она мать моего ребенка, и я ей помогал, – делится Олег, – У нас было много счастливых дней…».



На своей второй супруге Марине Газманов женился около тринадцати лет назад. А недавно в СМИ замелькали слухи о том, что счастливая пара готовится к расставанию. Вроде как Марина уже не так часто появляется со своим супругом на публике. Впрочем, сам Олег все домыслы опроверг и заявил, что в его семье нет никаких проблем.



Во время передачи Газманов рассказал историю своего знакомства с нынешней женой. Марина родом из Воронежа, и однажды, пока она прогуливалась на улице, мимо проезжал автобус с группой Газманова – у него как раз был концерт в этом городе. Девушку в ярко-розовом пальто заметил музыкант и попросил своего товарища позвать её на концерт. А она в ответ ловко пошутила: «Газманов? Ну если он сам выйдет и меня проводит…», – он взял и вышел! А потом ещё и влюбился в красивую девушку. Долгие восемь лет они просто встречались, тем более, что в первое время Олег ещё был женат. Уже потом Марина забеременела и решилась выйти замуж за возлюбленного.



После этого всё своё время она отдала мужу и детям. А сам Газманов всего себя отдаёт работе, но всегда находит возможность побаловать своих любимых родичей.



Впрочем, везучего артиста далеко не все проблемы обходят стороной. Недавно бизнесмен из Омска Александр Шаханин решил засудить Газманова за то, что певец якобы украл его песню «Бессмертный полк». Сам артист от обвинений открестился, к тому же честность композитора уже доказал эксперт Павел Рудченко.



А вот тот самый «секрет на миллион», ради которого и задумана передача, Газманов раскрывать не стал. Он признался, что ещё «не готов». «Может быть, я немного старомоден, но нет», – признался артист.

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