У Ларисы Копенкиной снова появился молодой ухажер

На днях 63-летняя телеведущая Лариса Копенкина присутствовала на дне рождения певицы Милены Дайнеги, где журналисты засняли её в обнимку с молодым парнем. Сначала на празднике женщина просто беседовала с гостями. Вскоре ей позвонили на мобильный, и она вышла в холл, где её встретил молодой человек с красивым букетом цветов.





Окружающие сразу же отметили, что у Копенкиной блестят глаза, как у влюбленной женщины. Она провела парня в зал, и они без стеснения стали обниматься и целоваться.



Новым поклонником телеведущей оказался Джейхун Перевердиев — 27-летний певец и стоматолог. Их знакомство произошло, когда Копенкина пришла к нему лечить зуб. Они разговорились и понравились друг другу. Позже Джейхун поделился, что был просто очарован харизмой пациентки. Долгое время пара поддерживала приятельские отношения, но мужчина хотел большего, и начал красиво ухаживать за бизнесвумен. Он писал ей стихи и даже спел для неё песню. После этого Лариса не устояла и решила снова испытать судьбу. Она утверждает, что испытывает сильные чувства к своему избраннику и это взаимно.



Напомним, ранее Лариса Копенкина выходила замуж за Прохора Шаляпина, который вдвое младше неё. Они поженились после года общения, а ещё через год развелись. Мать молодого мужа считала, что пожилая невестка приворожила её сына, но развод произошёл по причине измены Прохора. Сейчас экс-супруги поддерживают дружеские отношения и даже иногда выступают дуэтом.



Лариса Копенкина утверждает, что в душе она "всегда юная и позитивная". Наверное поэтому она легко привлекает внимание молодых мужчин. Кроме того, женщина выглядит гораздо моложе своего возраста. Надеемся, что её отношения с Джейхуном искренние, и пара будет по-настоящему счастлива.

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