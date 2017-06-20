Тянет на историческую родину? Выход в репатриации

Судьбы у людей разные. И иногда жизнь складывается так, что гражданам приходится находиться далеко за пределами своей исторической родины. Часть из них неплохо обустраивается на настоящей территории проживания, а иные хотят перемен и связывают дальнейшие планы с репатриацией. Что это такое? Чаще термин употребляется в отношении лиц, которым предстоит возвращение на родину, также это касается капитала, вложенного за рубежом, культурных ценностей и т.п. Репатриантами могут выступать беженцы, эмигранты, военнопленные, перемещенные граждане. В ряде государств действуют репатриационные программы, по которым предусматривается, например, упрощенная схема въезда в страну, именуемую исторической родиной, и принятие гражданства этого государства.

Тем, кто собирается вернуться, так сказать, к истокам, конечно, небезразлично, как происходит репатриация в Польшу, Германию, Израиль и другие страны мира. Чтобы далеко не ходить, много полезной и актуальной информации можно найти в Интернете.

Ряд территорий закрепили процедуру репатриации законодательными документами. Весь процесс здесь проходит строго регламентировано. Существуют определенные правила оформления разрешения на въезд или пересечение границы и т.п. Еще часть государств закрепили получение гражданства конституционно. Этнически идентичные лица могут его обрести, но сама процедура не имеет конкретных механизмов реализации. Самую многочисленную группу представляют страны, где законами зафиксировано упрощенное вхождение в подданство тех, кто имеет нацидентичность. И еще одной группой государств никаких особых норм для репатриантов не предусмотрено, процедура происходит в соответствии с международными правовыми регламентами.

Ряд государств, которые поработали над льготными условиями для переезжающих на историческую родину, ставят гражданам условие фактического въезда в страну, другие допускают наличие двойного гражданства, более лояльны.

Чтобы человека рассматривали как потенциального репатрианта, нужно иметь доказательства принадлежности к определенной нации. Часто здесь работает принцип трех поколений. Это означает, что нацпринадлежность доказана, если к ней относится обратившийся, его родители (или один из них) и представители старшего поколения – бабушки и дедушки.

Обратившийся – основной кандидат на возвращение, вместе с ним это право имеет вторая половина, дети (в том числе усыновленные), внуки, а также супруги детей и внуков, если брак имеет официальный статус.

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