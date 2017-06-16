Творческий интернет-канал «Тойруша» поможет детям развивать способности

Важное событие произошло в деятельности компании TOY.RU: 1 июня 2017 года стартовал новый проект – детский интернет-канал «Тойруша». Направленный на развитие благотворительности, популяризацию и укрепление семейных традиций и ценностей, канал приглашает детей и родителей, желающих с пользой проводить свободное время.



Канал, действующий под девизом «Смотри, играй, учись!», предлагает детям для просмотра самые любимые мультфильмы, различные познавательные и обучающие программы, репортажи с благотворительных и развлекательных детских мероприятий, беседы с интересными людьми, обзоры игрушек.

Главное, что дети с помощью TOYRU.TV смогут раскрыть свои творческие способности, проявить талант и артистизм, воплотить в жизнь мечты и идеи. Канал предоставляет возможность создать собственную программу, стать одним из ведущих TOYRU.TV и обрести популярность среди тысяч людей.

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