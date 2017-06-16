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Творческий интернет-канал «Тойруша» поможет детям развивать способности
|ИА БайкалИнформ
|16 Июня 2017 г.
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Важное событие произошло в деятельности компании TOY.RU: 1 июня 2017 года стартовал новый проект – детский интернет-канал «Тойруша». Направленный на развитие благотворительности, популяризацию и укрепление семейных традиций и ценностей, канал приглашает детей и родителей, желающих с пользой проводить свободное время.
Главное, что дети с помощью TOYRU.TV смогут раскрыть свои творческие способности, проявить талант и артистизм, воплотить в жизнь мечты и идеи. Канал предоставляет возможность создать собственную программу, стать одним из ведущих TOYRU.TV и обрести популярность среди тысяч людей.
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