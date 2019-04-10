Творческая судьба и шумные скандалы Елены Степаненко

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Своё 66-летие недавно отметила любимая народом артистка Елена Степаненко. Знаменательный день состоялся 8 апреля, что прибавило ещё год к возрасту юмористки, которая совсем не выглядит на свои года. Она и худела, и имидж меняла, но все эти события затмил громкий развод с Евгением Петросяном, с которым артистка смогла забраться на вершину юмористической карьеры.
Многие знают Елену Степаненко как одну из самых главных представительниц юмористической сцены, которая сейчас ездит с сольными концертами по всей стране.
Ещё в школьные годы, если верить словам её одноклассников, Елена отличалась далеко не самой впечатляющей внешностью. «Огромный рост, длинный нос — видимо, из-за этого на нее мальчики внимания не обращали», – заметила школьная подруга звезды.
Впрочем, нашёлся человек, который смог оценить внешние данные Елены. Девушка отучилась в ГИТСе, а в конце 70-х годов она познакомилась с Александром Васильевым, своим будущем мужем. Он был пианистом, так что мужчине не составило труда устроить для своей любимой концерт, с которого и началась карьера артистки.
«Она произвела на меня впечатление: очень эффектная, с длинными волосами, тоненькая, очаровательная, с потрясающей фигурой. Хорошенькая! Она была единственная дама в нашем ансамбле. Трудно было не увлечься. Детали напишу в мемуарах!», – признался Александр.
Несколько лет они прожили вместе, но потом Елена познакомилась с Евгением Петросяном. На этом счастливый брак закончился, а юмористка перебралась в другой ансамбль. Александр признался, что никаких скандалов во время развода у них не было, хотя и общаться после этого они перестали.
Артистка стала работать под руководством Петросяна, который смог разглядеть в талантливой юмористке ещё и прекрасную женщину. В 1985 году они официально оформили свои отношения. По словам Степаненко, второй муж постоянно заботился о ней и умел делать красивые подарки.
После свадьбы артисты стали выступать дуэтом, который очень понравился поклонникам юмористов. Слухи об их разводе то и дело возникали в среде фанатов, хотя сама Елена всегда отзывалась о муже лишь с восхищением и постоянно говорила о том, что никаких проблем у их брака не наблюдается. А уж лгать ради лишней славы, признавалась артистка, ей совсем не хотелось. «Мы счастливы в браке, и наш зритель это чувствует, хочет, чтобы было так всегда. Он нам верит. Я не понимаю, почему правду надо разрушать ложью! Кому и зачем это нужно!», – заявляла Елена.
Ради работы с мужем Степаненко даже похудела, причём сама, без всяких пластических операций. Елена просто решила меньше есть, да и делать это небольшими порциями.
Но счастливые отношения редко длятся вечность. После долгих лет брака супружеская пара заявила о разводе, что неслабо встревожило поклонников. Детей у Петросяна и Степаненко не было, зато было немало имущества, которое артистка решила разделить с помощью суда.
Для Петросяна это стало ударом, ведь он хотел решить дело мирным путём. Как рассказывал адвокат юмориста Сергей Жорин
, ни один вариант раздела имущества
не устроил Степаненко. Но надежда на какой-то компромисс, который поможет выбраться из денежного скандала, всё ещё остаётся.
Помощником Степаненко в этом деле стала юрист Елена Забралова
, которая всеми вопросами занималась сама, ведь юмористка не появлялась на судебных заседаниях. Прокомментировала сложные неурядицы артистка лишь один раз: «Это житейское дело, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете».
В результате суд сначала развёл пару
, а потом стал решать вопрос имущества. Ещё больше проблем появилось после слухов о том, что Петросян встречается с молодой помощницей Татьяной Брухуновой
. Жорин заявлял, что юморист не жил вместе с женой уже 10 лет, но сторона Степаненко этот факт яро отвергала.
Юрист Забралова говорила, что Евгений Ваганович жил в полноценном браке со Степаненко до 2017 года, о чём знали все коллеги и знакомые. Впрочем, те же знакомые порой говорили о корыстных целях самой артистки. Так, подруга Елены Григорьевны Ирина заявляла, что первое время юмористка оставалась с мужем, ведь тот помог ей подняться по карьерной лестнице. Но теперь Степаненко пошла на хитрый расчёт и даже захотела взять большую часть нажитого с мужем имущества. У семьи есть несколько машин, дач и апартаментов.
Ирина замечала, что Степаненко некуда тратить деньги, ведь у неё даже «детей и внуков нет». Сама артистка утверждала, якобы потратит финансы на благотворительность, хотя её подруга в этом сомневается. «Я ей не верю – это человек довольно подлый, мелочный, жадный, хотя и умело скрывается под личиной добродетели», – жёстко утверждала Ирина.
Сейчас артистка уже не выступает со своим бывшим мужем, а путешествует по России с сольными концертами. Живёт она одна, хотя ходят слухи
, что у Степаненко есть молодой поклонник. А Петросян всё чаще попадается на глаза вместе со своей помощницей Брухуновой, с которой они порой летают на отдых
и ходят премьеры в театре.
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