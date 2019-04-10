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Творческая судьба и шумные скандалы Елены Степаненко
Егор СТУКОВ   
10 Апреля 2019 г.
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Своё 66-летие недавно отметила любимая народом артистка Елена Степаненко. Знаменательный день состоялся 8 апреля, что прибавило ещё год к возрасту юмористки, которая совсем не выглядит на свои года. Она и худела, и имидж меняла, но все эти события затмил громкий развод с Евгением Петросяном, с которым артистка смогла забраться на вершину юмористической карьеры.

Творческая судьба и шумные скандалы Елены Степаненко

Многие знают Елену Степаненко как одну из самых главных представительниц юмористической сцены, которая сейчас ездит с сольными концертами по всей стране.

Ещё в школьные годы, если верить словам её одноклассников, Елена отличалась далеко не самой впечатляющей внешностью. «Огромный рост, длинный нос — видимо, из-за этого на нее мальчики внимания не обращали», – заметила школьная подруга звезды.

Впрочем, нашёлся человек, который смог оценить внешние данные Елены. Девушка отучилась в ГИТСе, а в конце 70-х годов она познакомилась с Александром Васильевым, своим будущем мужем. Он был пианистом, так что мужчине не составило труда устроить для своей любимой концерт, с которого и началась карьера артистки.

«Она произвела на меня впечатление: очень эффектная, с длинными волосами, тоненькая, очаровательная, с потрясающей фигурой. Хорошенькая! Она была единственная дама в нашем ансамбле. Трудно было не увлечься. Детали напишу в мемуарах!», – признался Александр.

Несколько лет они прожили вместе, но потом Елена познакомилась с Евгением Петросяном. На этом счастливый брак закончился, а юмористка перебралась в другой ансамбль. Александр признался, что никаких скандалов во время развода у них не было, хотя и общаться после этого они перестали.

Артистка стала работать под руководством Петросяна, который смог разглядеть в талантливой юмористке ещё и прекрасную женщину. В 1985 году они официально оформили свои отношения. По словам Степаненко, второй муж постоянно заботился о ней и умел делать красивые подарки.

После свадьбы артисты стали выступать дуэтом, который очень понравился поклонникам юмористов. Слухи об их разводе то и дело возникали в среде фанатов, хотя сама Елена всегда отзывалась о муже лишь с восхищением и постоянно говорила о том, что никаких проблем у их брака не наблюдается. А уж лгать ради лишней славы, признавалась артистка, ей совсем не хотелось. «Мы счастливы в браке, и наш зритель это чувствует, хочет, чтобы было так всегда. Он нам верит. Я не понимаю, почему правду надо разрушать ложью! Кому и зачем это нужно!», – заявляла Елена.

Ради работы с мужем Степаненко даже похудела, причём сама, без всяких пластических операций. Елена просто решила меньше есть, да и делать это небольшими порциями.



Но счастливые отношения редко длятся вечность. После долгих лет брака супружеская пара заявила о разводе, что неслабо встревожило поклонников. Детей у Петросяна и Степаненко не было, зато было немало имущества, которое артистка решила разделить с помощью суда.

Для Петросяна это стало ударом, ведь он хотел решить дело мирным путём. Как рассказывал адвокат юмориста Сергей Жорин, ни один вариант раздела имущества не устроил Степаненко. Но надежда на какой-то компромисс, который поможет выбраться из денежного скандала, всё ещё остаётся.

Помощником Степаненко в этом деле стала юрист Елена Забралова, которая всеми вопросами занималась сама, ведь юмористка не появлялась на судебных заседаниях. Прокомментировала сложные неурядицы артистка лишь один раз: «Это житейское дело, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете».

В результате суд сначала развёл пару, а потом стал решать вопрос имущества. Ещё больше проблем появилось после слухов о том, что Петросян встречается с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Жорин заявлял, что юморист не жил вместе с женой уже 10 лет, но сторона Степаненко этот факт яро отвергала.

Юрист Забралова говорила, что Евгений Ваганович жил в полноценном браке со Степаненко до 2017 года, о чём знали все коллеги и знакомые. Впрочем, те же знакомые порой говорили о корыстных целях самой артистки. Так, подруга Елены Григорьевны Ирина заявляла, что первое время юмористка оставалась с мужем, ведь тот помог ей подняться по карьерной лестнице. Но теперь Степаненко пошла на хитрый расчёт и даже захотела взять большую часть нажитого с мужем имущества. У семьи есть несколько машин, дач и апартаментов.

Ирина замечала, что Степаненко некуда тратить деньги, ведь у неё даже «детей и внуков нет». Сама артистка утверждала, якобы потратит финансы на благотворительность, хотя её подруга в этом сомневается. «Я ей не верю – это человек довольно подлый, мелочный, жадный, хотя и умело скрывается под личиной добродетели», – жёстко утверждала Ирина.

Сейчас артистка уже не выступает со своим бывшим мужем, а путешествует по России с сольными концертами. Живёт она одна, хотя ходят слухи, что у Степаненко есть молодой поклонник. А Петросян всё чаще попадается на глаза вместе со своей помощницей Брухуновой, с которой они порой летают на отдых и ходят  премьеры в театре.

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