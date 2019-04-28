Цымбалюк-Романовская отказывается приходить на похороны Джигарханяна

Да, великий классик был тысячу раз прав, когда сказал, что каждая семья несчастна по-своему. Похоже, что скандалы между пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и известным актёром Арменом Джигарханяном не только не стихают, но и наоборот - набирают обороты.

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В одном из последних интервью Цымбалюк-Романовская рассказала, что вспоминая свою жизнь до встречи с Джигарханяном, удивляется, насколько всё было проще и спокойнее. Но она оптимистично смотрит в будущее и считает, что такие ситуации научили её брать на себя полную ответственность за свой выбор и делать правильные выводы.



Напомним, что всё это началось с обвинения Виталины в воровстве и нарушении личной жизни, путём незаконного сбора информации с целью использовать её в средствах массовой информации. Суд обязал её выплатить 200 тысяч рублей за моральный ущерб, а также выполнять общественные работы в течение 200 часов. В ответ на Джигарханяна был подан встречный иск, за оскорбление чести и достоинства с суммой компенсации в три миллиона рублей. После рассмотрения судом в иске было отказано. Все обвинения Джигарханяна бывшая жена считает оговором и небылицами. Кроме того, в интервью Цымбалюк-Романовская заявила о том, что не желает больше общаться с бывшим мужем и даже не придет на его похороны, так как очень сильно разочаровалась в нём и считает этот брак ошибкой.



Сам Армен Борисович пока ведёт непубличный образ жизни и в основном занят восстановлением после госпитализации и лечения. В больничном интервью Андрею Малахову он сказал, что расстроен не потерей денег, а обманом человека, которому он доверял. Свободное время Джигарханян проводит на прогулках и встречах со старыми друзьями.

Похоже, что поклонникам обеих сторон остаётся набраться терпения и надеяться, что всё закончится если не миром, то хотя бы взаимопониманием.

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