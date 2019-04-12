Цена улыбки: расставания и трагедии советского диктора Татьяны Судец

Советский диктор Татьяна Судец была голосом многих знаковых передач прошлого. «Время», «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года» и даже «Голубой огонек» озарялись не только прекрасным голосом ведущей, но и её улыбкой. Мало кто знал, чего порой стоило это экранное счастье. В эфире программы «Судьба человека» Судец рассказала о своей личной жизни и страшном убийстве её 24-летнего сына.

Ещё в студенческом возрасте Татьяна вышла замуж в первый раз. По её собственному признанию, любви тогда не было, даже наоборот: она решила поступить «назло» другому парню, который ей очень нравился. Но целых семь лет она прожила в таком «браке ради мести», и у неё даже появился сын Андрей.

Оказалось, что первый муж сильно любил Татьяну, так что разводиться с ней не желал, но брак всё равно в итоге распался. Во второй раз Судец повезло больше. Её мужем стал сын маршала авиации, в которого женщина всё-таки смогла влюбиться. В браке родилась дочь Дарья, но и это счастье однажды закончилось. Татьяна призналась, что второй муж «предал её», чего их отношения выдержать не смогли.



Третий супруг ведущей стал для неё «самым любимым мужем». Полковника КГБ Михаила она любила искренне, но его пагубное пристрастие к алкоголю в итоге уничтожило брак. Татьяна решила уйти от мужчины, который в итоге не выдержал такого расставания и умер через год после разрыва. Это случилось, когда ведущей было 47 лет, но после этого она так и не вышла замуж.



Но это была далеко не самая страшная трагедия в жизни Судец. Однажды её сын пропал на целый месяц, из-за чего ведущая никак не могла успокоиться. В итоге нашли лишь изуродованное тело 24-летнего парня.



Несмотря на огромное горе, Судец приходилось постоянно появляться на работе с улыбкой на лице. Женщина призналась, что усвоила этот урок на всю жизнь. «Что бы ни случалось, как бы плохо ни было, пришла на работу — значит все должно быть так, как надо. Работа есть работа», – заявила ведущая.



Позднее убийц её сына нашли, они получили по 15 лет тюрьмы. Судец рассказала, что однажды к ней пришли мужчины и предложили расправиться с жестокими преступниками. Но она не решилась брать грех на душу и сказала, что пусть виновные «сами сдохнут».

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