Трогательная история Никиты Михайловского: что судьба уготовила легендарному актёру?

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Знаменитая роль чувственного мальчика Ромки из фильма «Вам и не снилось…» досталась молодому актёру Никите Михайловскому. Парень смог уверенно сыграть юную, но так по-взрослому ответственную и искреннюю любовь, что обошёл многих более опытных коллег по съёмочной площадке. Жизнь самого Никиты также была наполнена любовью, но закончилась она страшной болезнью, от которой не могут защитить даже самые сильные чувства.
Напарницей Никиты на съёмочной площадке «Вам и не снилось…» стала 23-летняя актриса Татьяна Аксюта. Она сыграла старшеклассницу Катю, в которую был влюблён молодой Ромка. В свои 23 года девушка выглядела даже моложе, чем её экранный персонаж. А вот строить любовь Татьяне пришлось с 16-летним Никитой.
Но довольно значимая разница в возрасте не сыграла своей роли. Юноше удавалось так уверенно показывать свою искренность перед камерой, что все на съёмочной площадке, включая саму Татьяну, были одновременно очарованы и напуганы. Как молодой парень может знать столько о трагичной, но сильной любви?
Впрочем, Никита даже не играл Ромку – он был своим персонажем. Тонко чувствующий молодой человек умел видеть чужие страдания, понимать их и помогать тем, кто сам не смог справиться со сложной жизненной ситуацией.
С самого детства его окружили любовью. Даже развод родителей не стал помехой. Его отец Александр Михайловский был знаменитым документалистом, и даже после ухода от жены остался рядом со своим сыном, постоянно воспитывал его и поддерживал.
Отчим Никиты – Виктор Сергеев – прививал своему новому «сыну» любовь к искусству, ведь он и сам был режиссером. Родители заметили привлекательную внешность юного Никиты, так что уже в 6-летнем возрасте отправили его на фотосессию для детского модного журнала. А в 7 лет Никиту познакомили с легендарным артистом Валентином Гафтом. С ним юноша сыграл в картине «Ночь на 14-й параллели», а потом на мальчика буквально посыпались и другие роли.
К сожалению, за победами следовали трагедии. В 16 лет Никита лишился матери и очень тяжело переживал эту потерю. Но родной отец и отчим постоянно поддерживали Никиту, так что он нашёл в себе силы преодолеть сложный жизненный период. В итоге молодой человек даже взял себе фамилию папы – Михайловский – и отчество от второго «отца» – Викторович.
Моментом славы для Никиты стал выход фильма «Вам и не снилось…». С этого момента молодой парень прославился на всю страну, так что он решил не упускать момента и поступил в театральный вуз. Обучение давалось ему очень легко, что только подтверждало врожденный талант.
Любовь тоже не заставила себя долго ждать. В студенчестве Никита женился на однокурснице Анастасии. Уже в 22 года у него появилась дочка Соня. Этот брак продлился всего три года, но даже сама Анастасия после разрыва никогда не говорила о Никите плохо и признавала, что она не жалеет об этом скоротечном браке.
Никита продолжил работу в кино после института, но переплюнуть успех «Вам и не снилось…» он так и не смог. Однако молодой актёр посвящал больше времени театру, а на досуге рисовал, сочинял стихи и сказки.
Во второй раз Никита женился на художнице Кате. В Лондоне они даже организовали выставку картин актёра, а полученные с гостей средства отправили на лечение онкобольных детей.
Позже выяснилось, что сам Никита страдает от страшного заболевания. Чтобы спастись от лейкоза, ему требовалось немало денег на серьёзную операцию. Лондонские врачи решились помочь актёру, а его друзья стали собирать деньги. Помогали с этим делом все, кто только мог - даже Маргарет Тэтчер, Борис Ельцин и Гарри Каспаров.
К сожалению, спасти актёра так и не удалось. 24 апреля 1991 года, в возрасте 27 лет, Никита скончался. Даже дорогостоящая пересадка костного мозга не спасла его. Катя до самого последнего не отходила от своего возлюбленного. Им удалось обвенчаться, когда Никита уже был в больнице.
Добродушного Никиту любила не только она – его любили буквально все. Он постоянно излучал доброту и был готов помочь любому, кто только нуждается в помощи, а взамен не просил ничего.
Помимо дочери, у Никиты родился внебрачный сын Сергей в 1987 году. О мальчике артист так и не успел узнать. Близкие актёра нашли Сергея, когда тому уже исполнилось 16 лет. Теперь они поддерживают со своим родственником тёплые отношения. Сам Сергей также решил пойти по творческой тропе и выбрал профессию художника.
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