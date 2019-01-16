Три «вторых половинки»: мужчину из Китая осудят за тайных жён

Несколько лет назад китаец из Куньшаня, провинция Цзянсу, решил жениться три раза подряд, не посвящая своих избранниц в тайну многоженства. Недавно одна из спутниц смогла раскрыть хитрый план мужчины, после чего он потерял всех своих жён и попал в немилость полиции.

Предприимчивый агент по недвижимости из Китая в 2015 году женился в первый раз. Но ему было мало одной «половинки», так что мужчина решил найти себе ещё две. Спустя три года, он был женат сразу на трёх женщинах, которые когда-то были его клиентками из разных провинций. Китаец поселил своих избранниц всего лишь в километре друг от друга и постоянно отправлялся в «командировки», умело чередуя свои семьи. Каждая женщина родила от него ребёнка.

Раскрыть обман многоженца удалось второй жене, которая случайно увидела переписку своего любимого с какой-то женщиной. Тогда она решила проследовать за мужем в очередную «командировку», где встретила первую супругу. Тайна третьей супруги раскрылась, когда вторая жена решила позвонить на номер, звонки с которого мужчина упорно игнорировал.

С таким раскладом женщины согласны не были, так что первая супруга подала на развод, а две другие написали заявление в полицию. Оказалось, что заключить одновременно три брака мужчина смог из-за того, что у разных провинций отсутствовала единая база данных. Теперь многоженец рискует оказаться за решёткой на два года.

Другая тайна семейного предательства недавно раскрылась в США. Полвека назад примерный семьянин Дуглас Гренстед сбежал с любовницей от жены с маленькими детьми, подстроив собственное исчезновение. В семью он так и не вернулся, зато после своей смерти оставил крупный долг своим постаревшим дочерям.

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