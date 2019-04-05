Три миллиона за несколько слов: кого опять оскорбил режиссер Алексей Учитель?

Фильм Алексея Учителя «Матильда» стал эпицентром множества скандалов. Казалось бы, прошло уже немало времени после выхода картины на экраны, но её противники никак не могут успокоиться. Недавно режиссер фильма «Ложь Матильды» Руслан Алиев подал в суд на Учителя за оскорбительные слова. Он надеется получить с известного кинематографиста три миллиона рублей!



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После выхода «Матильды» на неё обрушились тысячи обвинений в оскорблении чувств верующих и неуважительном отношении к Николаю II. Противники фильма пытались уничтожить его не только словами, но и делом. Пришло немало анонимных звонков с угрозами, из-за чего даже были отменены некоторые сеансы в кинотеатрах. В результате «Матильда» провалилась в прокате: фильм собрал всего 10 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов.



Но и этого противникам спорного кинопроекта было мало. Они решили снять свою версию отношений императора и балерины. Обличающее кино получило название «Ложь Матильды», а его режиссёром стал Руслан Алиев. Он сам и раньше постоянно сыпал на Учителя обвинения в оскорблении чувств верующих, а теперь вот решил «напасть» серьёзно.



Алиев вспомнил давнее высказывание Учителя, которое тот сделал ещё в 2017 году: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают». Автора картины «Ложь Матильды» это сильно задело. К тому же, добавил Алиев, эти слова касаются всей съёмочной группы фильма. В итоге он подал в суд на Учителя и потребовал три миллиона рублей за оскорбления. Первое заседание по этому вопросу пройдет седьмого мая. Алиев намерен идти в этом деле до конца, так что вполне можно ожидать очень конфликтной развязки.



Сам Учитель ситуацию не комментирует. Он часто говорил о том, что никого оскорблять своим фильмом не хотел. Его целью была сама историю любви, которая протекала на фоне важнейших событий в нашей стране.

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