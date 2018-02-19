 Тревел-блогеры 14 февраля поддержали спортсменов из РФ флешмобом

В феврале корейский город Пхенчхан принимает Олимпийские игры. В их рамках борьбу за медали ведут и российские атлеты, выразить поддержку которым решила команда автопутешественников Driventure (http://driventure.ru/) из Санкт-Петербурга. Ее члены Юрий Запесоцкий и Сергей Статкевич в День святого Валентина запустили в соцсетях массовый флешмоб, участниками которого стали русскоязычные пользователи из более чем ста пятидесяти мировых локаций. Участие в челлендже приняли и знаменитые российские автотуристы Ирина Сидоренко, Владимир Чернецкий, Людмила Поддубная и Артем Мышелов.

Отмечается, что все участники флешмоба 14 февраля одновременно опубликовали в Instagram и других соцсетях фотоснимки с изображениями сердец, хештегом #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ и словами поддержки в адрес спортсменов из РФ. Акцию поддержали и российские болельщики в Южной Корее. Около 50 из них выстроились в форме сердца посреди нашего Дома спорта в Канныне.

Большие масштабы флешмобу были обеспечены участием отечественных топ-блогеров из команды "Russian Explorers". Илия Воскресенский, Александр Мазуров, Магомед Шапиев и сотни их подписчиков способствовали привлечению к акции повышенного внимания.

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