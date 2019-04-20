Травля из-за собственного страха: ВИЧ-инфицированный мальчик столкнулся с людской жестокостью

Печально осознавать, но некоторые люди всё ещё не научились даже немного контролировать свои страх, гнев и зависть, которые они с удвоенной силой направляют на невиновных, в том числе маленьких детей. Недавно в Новосибирской области от массовой травли и глупости пострадал 6-летний мальчик, инфицированный ВИЧ. Одни люди раскрыли личную тайну ребёнка всему городу, другие – испугались его заболевания и лишили мальчика школы вместе с занятиями ЛФК. Неужели в нашем мире жестокие чувства всё ещё держат верх над разумом?

Небольшой городок Искитим Новосибирской области потрясли крайне неприятные новости. Приёмные родители не смогли записать своего ребёнка с ВИЧ-инфекцией в школу и на дополнительные занятия из-за того, что по городу разошлись слухи о его заболевании.

Теперь в этом деле будет разбираться следствие, а людям, распространившим личную информацию о ребёнке, грозит до двух лет лишения свободы.

Сведения о болезни мальчика пошли по знакомым семьи, а потом понемногу разошлись по всему городу. Сложным вопросом заинтересовался даже аппарат детского омбудсмена по Новосибирской области, который и попросил прокуратуру разобраться с проблемой.

Как рассказала сама Марина, мать больного мальчика, при усыновлении они с мужем даже не знали диагноза ребёнка. Правда, он сразу показался паре болезненным: невысокий, сгорбленный, постоянно прижимал руки к животу.

Но руководство детдома о его проблеме ничего не сказало. Марина призналась, что её приёмный сын прославился на всю семью «приколистом», но вместе с развитым чувством юмора он отличался плохим здоровьем.

Однажды летом он обгорел на солнце, хотя у остальных детей таких проблем не было. Родители повели ребёнка в больницу, где у него взяли анализы. Тогда Марина узнала, что её приёмный сын страдает от ВИЧ-инфекции. В итоге выяснилось, что именно сотрудники больницы нарушили врачебную тайну и распространили личную информацию о ребёнке.

В то же время у 6-летнего мальчика обнаружили распад лёгкого, который развивался вместе с ВИЧ. Поначалу родители даже подумывали оставить его в больнице, также испугавшись заболевания. Но Марина решила почитать о ВИЧ и узнала, что в обычных обстоятельствах это заболевание другие дети не подхватят.

«Я подумала, пока он в больнице, поддержу его. Приехала к нему, он разулыбался. Врач спрашивает: «Кто пришел?». Он кричит: «Мама!», и соскочил с кровати. У меня аж сердце защемило», – призналась Марина.

Ребёнка уже выписали из медучреждения, так что ему осталось продержаться ещё одну терапию, хотя его состояние уже стало намного лучше. К сожалению, с этого момента проблемы Марине и её сыну стали добавлять жители города. Сначала мальчика не захотели принять в школу, потом отказались записывать на ЛФК. Педиатр вообще порекомендовал женщине отказаться от ребёнка, мол, лекарства на его лечение стоят слишком много денег.

Директор фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский заметил, что в Искитиме около 5-7% взрослых живут с ВИЧ-инфекцией. По его словам, в первую очередь необходимо наказать врача, который распространил секретную информацию. «Общество должно увидеть, как садится врач, как снимается с должности главный врач больницы», – заявил эксперт.

К тому же он считает, что в детском доме изначально проинформировали родителей о диагнозе ребёнка, ведь он точно родился от ВИЧ-положительной женщины. А в нашей стране официально регистрируются все случаи беременности с ВИЧ, так что в детдоме наверняка знали о его болезни.

Впрочем, дело здесь даже не в этом. Люди из-за собственного незнания и страха стали травить невинного мальчика, который и так страдает от тяжелого заболевания. Жертвой подобного случая травли недавно стала девочка Таисия Перчикова из Псковской области, которая написала российскому президенту Путину о своих проблемах. Но в том случае у людей взыграла зависть, из-за которой над девочкой стали издеваться многие односельчане. Сейчас семья девочки всё-таки переезжает в новый район, ведь новое жилище 12-летней Тасе и ее матери купили на средства из областного Фонда развития.

Обращение к Путину нередко становится такой вот «спасительной мерой» в различных вопросах государственной и бытовой несправедливости. Недавно президенту пожаловались ветераны ОМОНа на то, что после увольнения их выселяют из служебного жилья. Ясности в этом вопросе пока мало, так что разбираться в деле будут представители Росгвардии. Но и здесь квартирный вопрос может держаться на наплевательском отношении руководства к своим подчиненным.

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Жестокость и равнодушие, к сожалению, смогли проникнуть даже в наши школы, которые считались местом, избавленным от таких болезней общества. Всё чаще можно встретить новости о том, как очередной учитель нападает на своих учеников. В начале апреля в Землянске Воронежской области учитель намеренно нанес ребенку ожог утюгом. «Нервы сдали», – так прокомментировал жестокость преподавателя директор школы.

Другой «нервный срыв» произошёл в Красноярске. Там уже уволили учительницу английского языка, которая ударила двух восьмиклассниц во время урока. Неужели низменные, бесконтрольные эмоции смогли продвинуться так глубоко в сознание нашего общества? Будем надеяться, что это всего лишь временные проявления волнительного времени. Но следить за подобными происшествиями не перестанем.

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