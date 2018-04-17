Торговые роботы постепенно вытесняют людей с бирж

На инвестиционных торговых площадках с каждым годом все большее значение приобретает использование специальных математических алгоритмов и обучаемых роботов, способных самостоятельно вести торговлю на бирже. В России по такому направлению давно уже успешно работает ИК «Норд Капитал», пишет Forbes.

Сегодня каждый уважающий себя инвестиционный фонд использует математические методы, предиктивный анализ и элементы машинного обучения в торговле на рынке. Специалистов, которые способны провести анализ поведения рынков за длительные промежутки времени и на его основе разработать алгоритм торговли, называют квантами, а метод их работы – количественным инвестированием. В России стратегия, основанная на таких методах анализа, впервые была запущена на Московской бирже в 2010 году – ее разработчиками стали специалисты компании «Норд Капитал».

По итогам прошлого года стратегия NC3816 оказалась в топ-3 мирового рейтинга, составленного международной базой данных инвестфондов BarclayHedge в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 в категории алгоритмических торговых систем. Стоит отметить, что доходность NC3816 в 2017 году составила около 39% – изначально в ее арсенале было 24 финансовых инструментов, она предназначалась для работы на семи международных биржах. Сегодня в ее активе — 62 фьючерсных контракта на 16 мировых площадках, а в будущем кванты «Норд Капитала» планируют наращивать функционал стратегии.

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