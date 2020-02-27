Толкование слов, ЗОЖ и Германия – это только часть интересов блогера Анатолия

А вы знаете значение слова «ближний»? Это стало темой видеорассуждения блогера платформы YouTubeАнатолия Хацаева, который взял на себя просветительскую функцию. Прогулку по зеленой зоне он совместил с толкованием данного слова.
Он рассмотрел его с позиций духовности, материального мира и т.д. Отметил, что слово «ближний» человек использует довольно часто. При этом подчеркнул, что ближними человеку не всегда становятся его близкие родственники. Также блогер обратился к Библии и рассказал о трактовке слова «ближний» в этом труде – в пример привел притчу.
После просмотра ролика складывается такое впечатление, что побывал на небольшой лекции, а неторопливая пешая прогулка на протяжении разговора в какой-то степени умиротворяла, вызывала спокойствие и давала шансы достаточно легко воспринимать информацию. Видно, что автор обладает завидной эрудицией и тщательно готовится к своим беседам со зрительской аудиторией.
Как часто в нашей жизни находится место для недовольства. На эту тему тоже имеется рассуждение от Анатолия Хацаева. Он говорит здесь, что недовольство – это отрицание и отсутствие удовлетворенности, оно сопровождает большинство людей в этой жизни. Недовольным человек может быть и собой, и другими, и всем чем угодно. Блогер в видео рассуждает на данную тему, приводит слова Демокрита, что в поисках большего теряют то, что имеют. Объясняет слова древнегреческого философа. Говорит в ролике также о том, что же может порождать недовольство. И опять обращается к божественной теме. Например, рассказал о выводе Богом еврейского народа из египетского рабства и объяснил, зачем это было сделано.
Слушать блогера интересно, хотя, конечно, с ним можно и не соглашаться. Например, один из отзывов на этот ролик был следующий: Римма Милентина: Здравствуйте, уважаемый! (...) Я не богопротивница, просто времена изменились, и быть довольным малым, как раньше, невозможно. Всё абсолютно платное, и даже свечку не возьмёшь без денег... Вот как то так.
Еще среди видео Анатолия Хацаева нашлись ролики о Германии. К примеру: «Строительство в Германии», «ЖД вокзал Дрездена», «Дворы в Германии», «Новостройки в Германии», «Архитектура в Германии», «Базары в Германии», «Бездомные в Германии» и т.д. Прямо цикл познавательных короткометражных фильмов создал блогер об этой европейской стране.
Кроме того, как и многие его коллеги по платформе YouTube, Анатолий обращается к теме здорового образа жизни. Так, в видео «Утренние оздоровительные мероприятия» он дал в части физического здоровья несколько советов людям старше 40 лет. В другом ролике он рассказал об овощных смузи на обед. В третьем – остановился на заботе об иммунитете и т.д.
А еще один ролик-рассуждение был посвящен ночным тренировкам. Блогер здесь рассказал именно о такой практике. Нужда в ночных тренировках, в первую очередь, по мнению автора, это сломать стереотип. Второй причиной он считает новизну, а третьей – прорыв физических показателей. Далее автор остановился на тех, кому могут понадобиться ночные тренировки. К примеру, людям, живущим за полярным кругом, тем, кто работает в полиции, служит в армии, спасателям, спортсменам высокого уровня и т.д. Следующий момент беседы – количество тренировок, например, раз в неделю, три раза в неделю или другие варианты. Анатолий считает, что такой режим можно применять от 1 до 3-х месяцев раз в году. Блогер привел примеры из своей личной жизни, когда он и сам тренировался в ночное время.
В общем, если эта тема вам близка, то ролик посмотреть стоит. А еще из данного видео стало понятно, что раньше Анатолий занимался плаванием и был тренером. Вот такой разносторонний человек стал героем сегодняшней публикации.
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А вы знаете значение слова «ближний»? Это стало темой видеорассуждения блогера платформы YouTube Анатолия Хацаева, который взял на себя просветительскую функцию. Прогулку по зеленой зоне он совместил с толкованием данного слова.
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