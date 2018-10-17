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Tkeycoin официально является участником всемирного реестра собственности
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Октября 2018 г.
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Tkeycoin официально является участником всемирного реестра собственности

Компания Dun & Bradstreet из США официально внесла отечественную компанию TKEY DMCC в мировой реестр собственности. Тем самым, была произведена успешная верификация перспективного блокчейн-проекта Tkeycoin, что усилит деловую репутацию его руководства на рынке. Компании был назначен собственный идентификационный номер, считающийся «знаком доверия» для крупных инвесторов и пользователей программных продуктов Tkeycoin. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС (https://tass.ru/novosti-partnerov/5675249).

Tkeycoin официально является участником всемирного реестра собственности

Мировой реестр собственности является авторитетным источником. В текущем году он насчитывал порядка 265000000 структур. В их числе, в частности, Минфин РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, а также мировые компании Apple, Microsoft, Samsung, Youtube, BMW, FIFA и многие другие известные бренды.

Проект Tkeycoin уникален за счет применения в нем особых подходов и технологических решений. Речь идет о новом блокчейне, новом криптографическом протоколе, новой криптовалюте Tkeycoin, новой децентрализованной платформе и новых инструментах инвестирования. Также руководство компании активно продвигает проект в других странах. К примеру, не так давно оно заключило масштабную сделку с инвесторами из Арабских стран и провело результативные переговоры с Альянсом венчурных фондов Кореи.

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