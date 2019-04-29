TKEY рассказала о новейших блокчейн-решениях Tkeycoin на АПА-2019

Новейшие блокчейн-решения Tkeycoin представила на Азиатской парламентской ассамблее (АПА) группа IT-компаний TKEY. Максим Якимов, генеральный директор TKEY, рассказал участникам крупного мирового форума о значении для общества и государства цифровизации экономики. Доклад слушали представители парламентов 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая депутатов Госдумы РФ. Об актуальности и значимости выступления главы TKEY говорит тот факт, что доклад был единственным в регламенте мероприятия, состоявшегося в России 18-21 апреля.

На форуме доклад Максима Якимова прозвучал в рамках заседания, где рассматривались вопросы устойчивого развития государств и ликвидации бедности. Руководитель блокчейн-компании показал делегатам, как с минимальными издержками и максимально быстро можно реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни граждан стран-участниц АПА, если использовать цифровую экономику на базе блокчейн-технологии. Он продемонстрировал работу платформы Tkeycoin для проведения платежей без посредников, показав, что она делает финансовые и хозяйственные отношения на рынке прозрачными и защищенными. Tkeycoin позволит сократить бедность и коррупцию, сделает страны привлекательными для инвесторов, а их экономику – конкурентоспособной.

Цифровая финансовая экосистема (ЦФЭ) даст возможность поводить быстрые платежи на более качественном и технологическом уровне – компания TKEY уже завершает ее экспертизу. В будущем Tkeycoin претендует на роль главной составляющей глобальной цифровой экономической системы. В рамках АПА-2019 состоялось несколько встреч руководителей группы IT-компаний TKEY с представителями ряда стран, которые проявили высокий интерес к внедрению системы блокчейн на государственном уровне.

Источник: iz.ru

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