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TKEY DMCC открыла прием заявок на попадание в генезис-блок Tkeycoin
ИА БайкалИнформ   
26 Марта 2019 г.
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В понедельник, 18 марта пресс-служба компании TKEY DMCC сообщила о начале официального переноса средств в децентрализованную сеть Tkeycoin. Всего за сутки поступило более тысячи заявок, и эксперты криптовалютного рынка предлагают не удивляться такому ажиотажу.

TKEY DMCC открыла прием заявок на попадание в генезис-блок Tkeycoin

Длительность первого этапа «свопа» запланирована до 31 марта включительно. Инвесторам предоставлена возможность осуществить обмен централизованных активов на полноценную децентрализованную криптовалюту TKEY по курсу 1 TCD = 1 TKEY. Для этого понадобится заполнить заявку в своем личном кабинете.

Ожидается, что в период 1-3 апреля будет осуществлен релиз платформы Tkeycoin. До 31 марта эта криптовалюта будет доступна для покупки на официальном портале платформы по курсу $1, а затем ее можно будет приобрести только на специализированных биржах.

Также в апреле будут запущены мобильные приложения для iOS и Android, станут доступны новая версия веб-кошелька и кошельки для Windows, Linux и macOS. В том же месяце криптовалюта Tkeycoin начнет торги на бирже EXMO. В апреле-мае будет произведен ее листинг и на других биржах.

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