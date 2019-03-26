TKEY DMCC открыла прием заявок на попадание в генезис-блок Tkeycoin

В понедельник, 18 марта пресс-служба компании TKEY DMCC сообщила о начале официального переноса средств в децентрализованную сеть Tkeycoin. Всего за сутки поступило более тысячи заявок, и эксперты криптовалютного рынка предлагают не удивляться такому ажиотажу.

Длительность первого этапа «свопа» запланирована до 31 марта включительно. Инвесторам предоставлена возможность осуществить обмен централизованных активов на полноценную децентрализованную криптовалюту TKEY по курсу 1 TCD = 1 TKEY. Для этого понадобится заполнить заявку в своем личном кабинете.

Ожидается, что в период 1-3 апреля будет осуществлен релиз платформы Tkeycoin. До 31 марта эта криптовалюта будет доступна для покупки на официальном портале платформы по курсу $1, а затем ее можно будет приобрести только на специализированных биржах.

Также в апреле будут запущены мобильные приложения для iOS и Android, станут доступны новая версия веб-кошелька и кошельки для Windows, Linux и macOS. В том же месяце криптовалюта Tkeycoin начнет торги на бирже EXMO. В апреле-мае будет произведен ее листинг и на других биржах.

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