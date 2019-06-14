Тысяча и одна попытка развода: Сергей Селин раскрыл секреты личной жизни

Сергея Селина нечасто называют по настоящему имени и отчеству – слишком уж сильно прицепился к нему образ Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей». Впрочем, проблемы у нашего героя были совсем не киношные, а самые обычные. Несколько лет он пытался расстаться со своей женой, но каждый раз ей удавалось остановить своего супруга.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Поначалу на съёмках «Улиц разбитых фонарей» Селину и другим актёрам платили всего по 20 долларов за серию. Чтобы прокормить любимую жену Ларису и сына Прохора, артист был вынужден трудиться сразу на нескольких проектах.



Счастливые годы брака прошли, и Сергей решил, что эти отношения пора заканчивать. Однако Лариса так не считала, так что посадила своего мужа за стол переговоров и всё-таки нашла некоторые точки соприкосновения. Так продолжалось из года в год, и супруги всё никак не расходились.



Сергей Селин не был верным мужем и изменял супруге. Его жена также не отличалась «правильным» поведением: она ночами пропадала на дискотеках с подругами и даже употребляла запрещённые вещества.



В начале 2000-х годов эти отношения всё-таки дали серьёзную трещину, и артист ушёл к 17-летней студентке Анне. Он познакомился с девушкой, когда читал лекцию в институте. Первое время он часами общался с внимательной красавицей, но со временем всё-таки осознал, что нашёл свою любовь. «Он позвонил мне, когда проезжал мой родной город во время гастролей. В разговоре вдруг сказал: «Я люблю тебя. А ты меня?». Было шесть утра, я хотела спать и ответила «Да», – рассказала Анна.



Селин не имел интимной близости со своей второй возлюбленной до момента, пока не развёлся с первой женой. Ларисе он оставил квартиру с отличным ремонтом и крупную сумму денег, которую она ещё долго тратила на путешествия.



Сама Анна недавно вспомнила о том, что после развода Лариса сама пришла к ней – просто захотела познакомиться. Они немного пообщались, после чего экс-супруга Селина дала его будущей жене несколько советов.



Сейчас с бывшей супругой актёр общается очень мало, зато новой семье уделяет всё свободное время. А больше всего внимания знаменитого отца достаётся его подрастающим детям - дочери Марине и сыну Макару.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ