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Тина Канделаки научила своих поклонников готовить грузинские хачапури
Ульяна АНТОНОВА   
02 Июня 2019 г.
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Известная телеведущая Тина Канделаки прекрасно разбирается в грузинской кухне, ведь она не только родилась и выросла в Тбилиси, но и владеет собственным рестораном "Тинатин" в Москве.

Тина Канделаки научила фанатов готовить грузинские хачапури

На днях Тина Гивиевна поделилась с подписчиками своего Инстаграма секретами приготовления настоящих грузинских хачапури.

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Делюсь секретом правильного приготовления блюда, которое по праву признано памятником нематериального наследия Грузии, — хачапури.⠀ ⠀ Растапливаем 150 г сливочного масла на плите, добавляем в него 750 мл теплого молока, половину чайной ложки сахара, столько же соли и 5 г дрожжей. ⠀ ⠀ Высыпаем на стол 1 кг пшеничной муки, делаем посередине кратер и выливаем в него приготовленную смесь. Замешиваем тесто до состояния средней твердости, в конце добавляем каплю растительного масла и откладываем примерно на 30 минут для того, чтобы тесто поднялось. После того, как тесто поднимется, его необходимо снова замесить и снова дать подняться.⠀ ⠀ Протираем через терку и хорошо перемешиваем по 600 г сулугуни и имеретинского сыра. Берём 170 г теста, раскатываем его в круг, посередине выкладываем в форме лодочки 200 г сыра и закручиваем два противоположных конца теста так, чтобы получилась та же лодочка. ⠀ ⠀ Ставим в духовку, разогретую до 190 градусов, на 12-14 минут. После запекания выкладываем посередине желток одного яйца и 10 г сливочного масла. ⠀ ⠀ Уверена, пока вы читали рецепт, у вас не на шутку разыгрался аппетит!

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Поклонники телеведущей восхитились не только подробным рецептом, но и внешним видом Тины. Судя по всему, звезда российского ТВ не слишком часто угощается подобными блюдами - иначе вряд ли бы ей удалось сохранить идеальную фигуру в 43 года и после рождения двоих детей. Но при этом фанаты отметили, что грузинская кухня - "вроде бы еда, но как праздник", а многие тут же пообещали приготовить настоящие хачапури по рецепту Тины Канделаки.

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