Тина Канделаки научила своих поклонников готовить грузинские хачапури

Известная телеведущая Тина Канделаки прекрасно разбирается в грузинской кухне, ведь она не только родилась и выросла в Тбилиси, но и владеет собственным рестораном "Тинатин" в Москве.

На днях Тина Гивиевна поделилась с подписчиками своего Инстаграма секретами приготовления настоящих грузинских хачапури.

Поклонники телеведущей восхитились не только подробным рецептом, но и внешним видом Тины. Судя по всему, звезда российского ТВ не слишком часто угощается подобными блюдами - иначе вряд ли бы ей удалось сохранить идеальную фигуру в 43 года и после рождения двоих детей. Но при этом фанаты отметили, что грузинская кухня - "вроде бы еда, но как праздник", а многие тут же пообещали приготовить настоящие хачапури по рецепту Тины Канделаки.

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