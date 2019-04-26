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Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента
Ульяна АНТОНОВА   
26 Апреля 2019 г.
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22 апреля в Казани состоялась свадьба известного режиссера Тимура Бекмамбетова и 28-летней помощницы президента Татарстана Наталии Фишман. На церемонии присутствовали самые близкие друзья и родственники, а после регистрации молодые отправилась на набережную озера Кабан, где отметили событие небольшим пикником.

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента

Известно, что для 57-летнего кинематографиста это уже второй официальный брак. Ранее Бекмамбетов был женат на художнице по костюмам и кинопродюсере Варваре Авдюшко. Слухи о его романе с Наталией Фишман поползли еще летом 2018 года, но сами влюбленные долго их не подтверждали, хотя регулярно появлялись вместе в общественных местах, на выставках и прочих мероприятиях.

Казалось бы, именитый режиссер и помощница президента могли закатить "пир на весь мир" в честь собственного бракосочетания - с танцами на столах, умопомрачительным платьем невесты и огромным списком гостей. Но супруги не стали превращать семейный праздник в грандиозное шоу, отметив его очень скромно и с достоинством. Как пишут некоторые СМИ, на пикнике даже не было спиртных напитков, только сок и вода, а в качестве угощения гостям предлагались фрукты.



Кстати, поздравить молодоженов приехали и почетные гости, например, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, владелец международного IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев, писатель Радмила Хакова, один из руководителей фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова и так далее. А сам Тимур Бекмамбетов всё так же скромно сообщил о своем новом счастье в Инстаграме, опубликовав пару фотографий непосредственно с места событий.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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