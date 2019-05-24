"Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли?!": Аллегрова удивила подписчиков архивным фото

Не все знают, но в молодые годы Аллегрова была не просто милой девушкой, а настоящей красавицей, которая и в наши дни могла бы легко сводить с ума мужчин. На днях певица напомнила об этом поклонникам, опубликовав в своем Инстаграме архивное фото.

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Несмотря на то, что сейчас артистка выглядит вполне на свой возраст - 67 лет - пользователи Сети легко опознали в юной девушке Ирину Аллегрову. Особо внимательные отметили, что ее выдают глаза и «стрелки» на них, которые не меняются уже много лет.

Также поклонники сравнили молодую певицу с Анджелиной Джоли, и стоит заметить, что сходство действительно есть. А вы как думаете?

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