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"Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли?!": Аллегрова удивила подписчиков архивным фото
Ульяна АНТОНОВА   
24 Мая 2019 г.
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Не все знают, но в молодые годы Аллегрова была не просто милой девушкой, а настоящей красавицей, которая и в наши дни могла бы легко сводить с ума мужчин. На днях певица напомнила об этом поклонникам, опубликовав в своем Инстаграме архивное фото.

"Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли?!": Аллегрова удивила подписчиков архивным фото

Несмотря на то, что сейчас артистка выглядит вполне на свой возраст - 67 лет - пользователи Сети легко опознали в юной девушке Ирину Аллегрову. Особо внимательные отметили, что ее выдают глаза и «стрелки» на них, которые не меняются уже много лет.

Также поклонники сравнили молодую певицу с Анджелиной Джоли, и стоит заметить, что сходство действительно есть. А вы как думаете?

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

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