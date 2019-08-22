«Теперь я чувствую себя старым по утрам»: Александра Маршала стало подводить здоровье

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Великолепный мужчина Александр Маршал и в свои 62 года умудряется выглядеть отлично, но возраст всё-таки берёт своё. Последние несколько лет артиста преследуют проблемы с позвоночником, да и глаза уже далеко не те, что раньше.
А когда-то певец колесил по США вместе со своей группой «Парк Горького». Александр крайне ответственно подходил к своей работе за рубежом и старался представить коллектив из России в лучшем свете. На концертах молодой артист пел «наверху» высокие ноты, а после выступлений позволял себе лишь разогретую в микроволновке бутылку пива – чтобы связки смягчить. А вот его коллеги себя особо не ограничивали, так что сразу после выступлений «шли тусоваться».
А потом карьера за рубежом зашла в тупик, так что Александр решил вернуться на родину вместе с «Парком Горького», пока ещё не поздно. К тому времени певец жил в Штатах уже несколько лет, а Россию покорять ему было нечем – денег не хватало даже на квартиру.
В 1997 году артисту всё-таки удалось переехать с помощью своего хорошего знакомого, который предоставил ему свою трехкомнатную квартиру. Александр вернулся на родные края с женой Наташей и маленьким сыном Артемом.
К сожалению, Россия встретила их неприветливо. В доме, прямо на лестнице между вторым и третьим этажами, сидели три человека. «Обугленные», как выразился Александр, от алкоголя или наркотиков. Такой сильный контраст после «американского дома в три тысячи квадратных метров с бассейном» поверг певца в настоящий шок.
Но артист не сдался и стал писать композиции одну за другой: «Ливень», «Орел», «Белый пепел»… певец буквально построил свою карьеру заново, и его опять полюбил отечественный слушатель.
И вот теперь новая беда – стало подводить здоровье. То нога отнимется, то спина заболит в пояснице. Доктор заявил артисту, что тот когда-то сломал хрящик, поэтому сейчас у него два выхода: тросточка или операция.
- Теперь я чувствую себя старым по утрам. Особенно с бодуна, раньше такого не было. Приходится каждый день делать упражнения. Иногда думаю: «Не буду делать». «Нет, будешь, гад», — говорит мой внутренний голос, – передаёт слова Маршала издание «СтарХит».
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