«Теперь я чувствую себя старым по утрам»: Александра Маршала стало подводить здоровье

Великолепный мужчина Александр Маршал и в свои 62 года умудряется выглядеть отлично, но возраст всё-таки берёт своё. Последние несколько лет артиста преследуют проблемы с позвоночником, да и глаза уже далеко не те, что раньше.

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А когда-то певец колесил по США вместе со своей группой «Парк Горького». Александр крайне ответственно подходил к своей работе за рубежом и старался представить коллектив из России в лучшем свете. На концертах молодой артист пел «наверху» высокие ноты, а после выступлений позволял себе лишь разогретую в микроволновке бутылку пива – чтобы связки смягчить. А вот его коллеги себя особо не ограничивали, так что сразу после выступлений «шли тусоваться».



А потом карьера за рубежом зашла в тупик, так что Александр решил вернуться на родину вместе с «Парком Горького», пока ещё не поздно. К тому времени певец жил в Штатах уже несколько лет, а Россию покорять ему было нечем – денег не хватало даже на квартиру.



В 1997 году артисту всё-таки удалось переехать с помощью своего хорошего знакомого, который предоставил ему свою трехкомнатную квартиру. Александр вернулся на родные края с женой Наташей и маленьким сыном Артемом.



К сожалению, Россия встретила их неприветливо. В доме, прямо на лестнице между вторым и третьим этажами, сидели три человека. «Обугленные», как выразился Александр, от алкоголя или наркотиков. Такой сильный контраст после «американского дома в три тысячи квадратных метров с бассейном» поверг певца в настоящий шок.



Но артист не сдался и стал писать композиции одну за другой: «Ливень», «Орел», «Белый пепел»… певец буквально построил свою карьеру заново, и его опять полюбил отечественный слушатель.



И вот теперь новая беда – стало подводить здоровье. То нога отнимется, то спина заболит в пояснице. Доктор заявил артисту, что тот когда-то сломал хрящик, поэтому сейчас у него два выхода: тросточка или операция.



- Теперь я чувствую себя старым по утрам. Особенно с бодуна, раньше такого не было. Приходится каждый день делать упражнения. Иногда думаю: «Не буду делать». «Нет, будешь, гад», — говорит мой внутренний голос, – передаёт слова Маршала издание «СтарХит».

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