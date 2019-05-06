Телезрители устали от Аллы Пугачевой?

В апреле Примадонне российской эстрады исполнилось 70 лет. По случаю юбилея звезда организовала масштабный сольный концерт, который прошёл с огромным успехом. Однако многим не понравилось, что Пугачеву слишком много показывают по телевизору - она участвовала в различных программах, о ней рассказывали в новостях и устраивали в её честь различные торжества и концерты.

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Такое засилье стало раздражать обычных граждан, и они уже ждут ухода Аллы Борисовны на покой. В интернете появляются всё больше комментариев, чьи авторы активно высказывают своё мнение об излишнем ажиотаже вокруг певицы.



Поклонники принялись защищать свою любимицу, ставя её в пример всем "диванным воинам". Ведь не каждая женщина в таком возрасте способна выдержать концертные нагрузки и одновременно быть хорошей женой и мамой для своих детей! Двойняшки Лиза и Гарри рады за Аллу Борисовну, и с удовольствием наблюдали за ее выступлением на юбилейном концерте.



Недовольным зрителям напомнили, что Пугачева и так выходит на сцену очень редко, а если не нравится смотреть передачи о ней, то множество телевизионных каналов позволяет выбрать то, что хочется. До следующего большого юбилея певицы еще минимум пять лет - и фанаты, и злопыхатели точно успеют отдохнуть и даже соскучиться.

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