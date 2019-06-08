Телеведущий Андрей Караулов боится бывшую жену

На днях журналист Андрей Караулов посетил передачу "Пусть говорят", где рассказал о своих проблемах с женой. Караулову кажется, что бывшая супруга Юлия планирует заполучить его имущество путём убийства.

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Ранее телеведущего подозревали в вымогательствах, но информация не подтвердилась. Караулов достаточно обеспеченный человек, в его владении много недвижимости - квартиры не только в столице, но и в Крыму. Ещё несколько домов он сдаёт в аренду. Однако именно из-за этой недвижимости у него и начались проблемы.



По словам телеведущего, он попал примерно в такую же ситуацию, как и Армен Джигарханян, молодая жена которого продавала ценные вещи актёра и приобретала для себя недвижимость. Караулов уверен, что молодые девушки выходят замуж за мужчин в возрасте, только чтобы нажиться на их богатстве.



Редакторы программы разыскали бывшую супругу Джигарханяна и пригласили ее в студию. Виталина Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, рассказала о своей нелегкой жизни с больным мужем. Когда у Армена Борисовича случился инсульт, для молодой супруги это было сильным стрессом. В её адрес то и дело звучат обвинения в стремлении завладеть имуществом актёра и даже убить его. На самом же деле Романовская всегда желала экс-мужу добра и вовсе не собиралась ему вредить.



Цымбалюк-Романовская уверена, что у Караулова - похожая ситуация, и никто не будет покушаться на его жизнь. Тем более, что перед самым финалом передачи телеведущий вдруг заявил, что недавно снова женился... и тема его возможного убийства сразу же отошла на второй план.

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