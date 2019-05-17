Татьяна Васильева ради общения с внуками купила невестке квартиру

Актриса Татьяна Васильева долгое время не видела внуков — Гришу и Ваню. Получилось так, потому что её сын женился на Анастасии Бегуновой и уехал за границу. Там у них родились двое сыновей, но в итоге пара рассталась из-за неверности жены.

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На этой почве у родственников произошла большая ссора, а чтобы отомстить семье мужа, Бегунова запретила бабушке общаться с внуками. Около трёх лет Татьяна Григорьевна судилась с бывшей невесткой за право видеться с мальчиками. Суд был на стороне Васильевой, но мать Гриши и Вани всё равно не выполнила предъявленных к ней требований.



И вот недавно 72-летняя Татьяна Васильева рассказала, что нашла способ примириться с Анастасией. Для этого была куплена небольшая квартира в Москве, которую оформили на внуков Васильевой. Теперь каждое лето мальчики приезжают из Германии и вдоволь общаются со знаменитой бабушкой.



Васильева уверена, что война с невесткой была глупой ошибкой, а на вопросы о стоимости квартиры актриса не хочет отвечать. Для неё главное не финансы, а возможность видеться с родными внуками, и она ничуть не жалеет, что "заплатила" за перемирие с бывшей невесткой.