ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Татьяна Васильева ради общения с внуками купила невестке квартиру
Анастасия ШИЛОВА   
17 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Актриса Татьяна Васильева долгое время не видела внуков — Гришу и Ваню. Получилось так, потому что её сын женился на Анастасии Бегуновой и уехал за границу. Там у них родились двое сыновей, но в итоге пара рассталась из-за неверности жены.

Татьяна Васильева ради общения с внуками купила невестке квартиру

На этой почве у родственников произошла большая ссора, а чтобы отомстить семье мужа, Бегунова запретила бабушке общаться с внуками. Около трёх лет Татьяна Григорьевна судилась с бывшей невесткой за право видеться с мальчиками. Суд был на стороне Васильевой, но мать Гриши и Вани всё равно не выполнила предъявленных к ней требований.

И вот недавно 72-летняя Татьяна Васильева рассказала, что нашла способ примириться с Анастасией. Для этого была куплена небольшая квартира в Москве, которую оформили на внуков Васильевой. Теперь каждое лето мальчики приезжают из Германии и вдоволь общаются со знаменитой бабушкой.

Васильева уверена, что война с невесткой была глупой ошибкой, а на вопросы о стоимости квартиры актриса не хочет отвечать. Для неё главное не финансы, а возможность видеться с родными внуками, и она ничуть не жалеет, что "заплатила" за перемирие с бывшей невесткой.

  • Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.
Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 