Татьяна Лазарева стала жертвой мошенников

В наши дни сложно найти человека, который бы ничего не знал о «телефонных разводилах». Мошенники выманивают деньги у честных граждан всеми возможными способами, пользуясь человеческим доверием.

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Как оказалось, жертвой таких преступников становятся даже знаменитости. Недавно на крючок попалась Татьяна Лазарева, потеряв при этом крупную сумму денег.



Татьяна сейчас живёт в Испании вместе со своей дочерью Антониной. 53-летняя актриса решила взять перерыв, чтобы наконец отдохнуть от бесконечных шоу и провести время с друзьями и своим ребёнком. Но московский телефон ведущая всё-таки не стала убирать на дальнюю полку – на всякий случай.



К сожалению, до этого номера и добрались телефонные мошенники. Как обычно бывает, вежливый преступник представился сотрудником банка и предупредил свою жертву о риске кражи денег с её счёта. Лазарева, видимо, была слишком напугана словами мошенника, так что выдала ему номера своих кредитных карт. Из-за столь неосторожного поступка ведущая потеряла значительную сумму денег.



– Чувствую себя дебилом и идиотом. Все мы много раз слышали, что мошенники по телефону могут спросить номера карточек, и что нельзя им этого говорить. У меня в четверг сняли деньги со всех моих трех счетов российских банков. Стыдно, — призналась Татьяна.



Мошенники, как и сама Лазарева, оказались очень терпеливыми. Разговор длился около трёх часов, за которые юмористка даже не заподозрила подвоха. По её словам, она просто убеждала себя, что никто не пытается её обмануть. Спасли доверчивую артистку от потери всех финансов сотрудники службы безопасности банка, которые вовремя заметили странные операции на её счёте и заблокировали его.



– В итоге банк заблокировал средства и часть денег удалось спасти. Но те деньги потеряны безвозвратно, – рассказала артистка.



Телеведущая всё-таки не стала слишком серьёзно относиться к потере, но своих подписчиков об опасности предупредила. А мошенников Лазарева даже «похвалила» – их коммуникативные навыки оказались на высшем уровне.

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