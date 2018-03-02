Татьяна Буланова сняла видеоклип на песню, написанную Михаилом Гуцериевым

28 февраля вышел новый видеоклип Татьяны Булановой на песню «В доме, где живет моя печаль» ( https://www.youtube.com/watch?v=nxdL_wDlmOg ). Стихи для нее написал отечественный поэт Михаил Гуцериев.

Интересно, что это не первый опыт сотрудничества поэта с Татьяной Булановой. Именно он является автором стихов, которые легли в основу музыкального хита «Не бойтесь любви». Как отметила артистка, эта песня стала культовой в среде отечественных меломанов, и она даже назвала ее именем один из своих альбомов.

Рустам Романов стал режиссером для видеоклипа на композицию «В доме, где живет моя печаль». Как отметила Татьяна Буланова, это первый ее опыт работы с ним, но ей очень понравился его профессионализм. Сам Романов также тепло отозвался о совместной работе с певицей.

Согласно сюжету клипа, Татьяна Буланова играет роль жены успешного, но бесчувственного архитектора. В итоге все приходит к разводу. Спустя многие годы после расставания героиня Булановой возвращается в их старый дом и вспоминает события из своей бывшей семейной жизни.

Комментируя премьеру клипа, Михаил Гуцериев выразил свое восхищение проникновенным исполнением новой песни Татьяной Булановой. Он отметил, что ей удалось выразить в ней душевные переживания, которые он вложил в стихи для композиции.

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