Татьяна Буланова рассказала подробности о съёмках сериала "про неё"

На экранах телевизоров появился новый сериал "Никогда не говори "никогда". В нём рассказывается о девушке Татьяне Булатовой, мечтающей стать известной певицей. В итоге героиня постепенно воплотила свою мечту в жизнь.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Зрители сразу же заподозрили, что эта история связана с 50-летней певицей Татьяной Булановой - ведь она тоже добилась успеха, сделав карьеру на эстраде. Однако артистка не подтвердила эту информацию и рассказала как обстоят дела на самом деле.



Оказалось, Татьяна записала для телесериала несколько песен, но сюжет был целиком придуман сценаристами. Певица и сама долго ждала выхода сериала на экраны, чтобы увидеть конечный результат. Фильм получился скорее по мотивам её песен, а они, в свою очередь, связаны с реальной жизнью Булановой. Поэтому многие факты её биографии попали в сценарий.



Например, её отец действительно был военным моряком, а первый супруг разносил записи песен артистки на кассетах по киоскам. Кроме того, было решено практически слово в слово взять фрагмент из реального интервью Татьяны. В сериале есть и много выдумок, некоторые ситуации вообще не происходили в реальности. К тому же, в жизни у Булановой есть брат, а вовсе не сестра. Актриса Дарья Щербакова, сыгравшая героиню сериала, смогла правильно передать ее характер, но в действительности исполнительница считает себя более эмоциональной.



Татьяна Буланова рада, что зрители смогут увидеть эту историю и узнать подробности её жизни. В самом процессе съемок она не принимала участия, так как он снят всё же не по реальной биографии, и в её консультациях просто не было необходимости. В скором времени планируется снять продолжение сериала, но когда это произойдет - пока неизвестно.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ